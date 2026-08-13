Nuestro México: Jóvenes chefs mantienen viva la identidad gastronómica de Chetumal, Quintana Roo

En Chetumal, Quintana Roo, los sabores más representativos de la ciudad no siempre se encuentran en restaurantes de lujo. Muchas veces aparecen entre los pasillos de un mercado, en el sonido de los comerciantes y en el aroma de los ingredientes frescos que llegan diariamente para alimentar a las familias.

Con esa idea, estudiantes de Gastronomía decidieron acercarse a los mercados locales para conocer sus productos, reconocer el trabajo de los comerciantes y transformar los ingredientes tradicionales en platillos con un toque creativo. La propuesta busca mantener vigente una parte importante de la identidad culinaria de la capital de Quintana Roo.

Para estos estudiantes, una cebolla, un tomate, un chile o una pieza de carne representan mucho más que simples ingredientes. Cada producto puede formar parte de recetas que las familias han preparado durante generaciones y que todavía conservan un lugar especial en la gastronomía popular.

