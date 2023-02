Alfredo Adame se presenta como DJ en Tabasco tras protagonizar pelea

Luego de protagonizar una épica pelea en las calles de la CDMX al particular estilo del actor, Alfredo Adame lo vuelve a hacer y se reincorpora en una nueva faceta como DJ, esta vez en Villahermosa, Tabasco.

Ya sin venda en la frente y acompañado del mezclador en mano, Alfredo Adame, se presentó este fin de semana en un conocido antro de Tabasco, al grito de “el DJ que quiere animar y divertir, el que reparte shots a pico de botella y es capaz de llenar bares con personas que lo admiran por cómo es”, para dejar en claro que el show debe continuar.

La presentación del actor de 64 años se da apenas 2 días después de que protagonizará otra pelea más en las calles de la alcaldía Tlalpan de la CDMX, la cual rápidamente se viralizó en redes sociales al asegurar que el actor “volvió a perder”, sin embargo, el también ex candidato a diputado federal, aseguró tener otros datos.

“Lo agarré, le tiré uno, le tiré dos, le di cuatro trancazos, estoy seguro de que le fracturé cuatro costillas”, dijo Alfredo Adame al narrar su versión de los hechos mediante entrevista a medios de comunicación.

En tanto, los videos que circulan en redes sociales, muestran al actor encarar a unas personas sobre el asfalto.

La razón por la que Alfredo Adame habría peleado

Ante lo sucedido, Adame relató que, esta vez, la pelea callejera en la que se vio envuelto se habría suscitado por unos presuntos “monta choques”, que buscan extorsionar al actor en la avenida Tlalpan y este simplemente se defendió.

Eran unos monta choques, luego cuando ya sacó su palo, lo agarré, le tiré uno, le tiré dos, le di cuatro trancazos, estoy seguro de que le fracturé cuatro costillas y luego llegaron otros tres y uno me agarró con una llave de coche, me agarró, ya estuvo, sabe qué y que no sé qué, me separaron, me subí a mi coche. Alfredo Adame

Al ser cuestionado sobre si ha podido ver los comentarios que en redes sociales acerca de dicho evento, el actor de 64 años dijo que no le interesaba, pues al momento se encuentra en una nueva etapa de su vida como DJ, en los primeros eventos que ha ofrecido en Tabasco.

Y así, fue, ya que pese al conflicto en las calles de CDMX, decenas de personas esperaron a Alfredo Adame para escucharlo, tocar, así como retratarse a su lado y hasta para pedirle mentadas de madre personalizadas.

“Hasta ahorita que yo recuerde, nadie lo hace más que yo, porque tuve éxito, porque me fue muy bien y porque me lo pidieron, lo hice, salió, resultó y aquí estoy”, dijo Adame en su presentación al enfatizar que por la pelea callejera en la que fue partícipe no presentará demanda, pero eso sí, se encuentra listo para defenderse.