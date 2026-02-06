El cierre del segundo mes del año ofrecerá un acontecimiento celestial de dimensiones extraordinarias que capturará la atención de observadores en todo el territorio mexicano. Una alineación planetaria .

Este fenómeno, caracterizado por su baja frecuencia y su alto valor estético, se presenta como una oportunidad irrepetible para quienes disfrutan de los misterios del cosmos.

La importancia de este evento radica en la sincronía técnica de diversos cuerpos celestes que, vistos desde nuestra perspectiva terrestre, parecerán transitar por una misma franja del espacio profundo, marcando un hito en el calendario astronómico contemporáneo.

Esta es la fecha y hora exacta de la alineación de 6 planetas

Durante las últimas horas del 28 de febrero, el cielo nocturno servirá de plataforma para una reunión de seis integrantes de nuestro sistema solar: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

La franja horaria idónea para contemplar este fenómeno se ubica entre las 18:00 y las 19:00 horas, aprovechando el crepúsculo posterior al ocaso. A medida que la luz solar se retire, el sector oeste del firmamento revelará paulatinamente a los astros, conformando una estampa visual de gran belleza.

¿Qué podremos ver en la alineación planetaria?

Este tipo de agrupamiento ocurre cuando múltiples astros se posicionan del mismo lado respecto al astro rey de manera simultánea. Aunque la formación es numerosa, la visibilidad de cada componente varía según su distancia y luminosidad.

Mientras que la presencia de Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno podrá ser detectada por el ojo humano sin necesidad de instrumentos complejos, la visualización de los gigantes helados, Urano y Neptuno, demandará el apoyo de herramientas ópticas como telescopios de baja potencia o prismáticos para poder ser diferenciados del fondo oscuro.

La relevancia de esta alineación es subrayada por las proyecciones de la NASA , las cuales indican que un despliegue de estas características no volverá a manifestarse en el horizonte sino hasta la década de 2040.

Esta brecha de tiempo convierte a la noche del 28 de febrero en un momento crítico para el registro visual y la observación científica aficionada.

Recomendaciones para una observación exitosa de la alineación planetaria

Para garantizar que la experiencia sea satisfactoria, es fundamental seguir una serie de pautas que optimicen la percepción visual. Inicialmente, resulta imperativo alejarse de los centros urbanos donde la claridad artificial opaca la luz de los astros, buscando sitios con un horizonte libre de obstáculos físicos como construcciones o vegetación densa.

Los expertos sugieren preparar la vista evitando el contacto con pantallas luminosas al menos veinte minutos antes de la observación para fomentar la adaptación a la penumbra. Asimismo, es útil recordar que la luz emitida por los planetas se distingue por ser fija y carecer del parpadeo característico de las estrellas.

El uso de aplicaciones digitales que operen con mapas estelares en tiempo real puede facilitar enormemente la localización de cada cuerpo celeste al dirigir el dispositivo móvil hacia el firmamento.

Finalmente, para quienes decidan trasladarse a zonas rurales o campamentos con el fin de obtener una mejor vista, se aconseja contar con equipamiento de iluminación que no altere la visión nocturna, además de suministros básicos, vestimenta que proteja contra las condiciones térmicas y una revisión previa del estado del tiempo para asegurar que el cielo esté libre de nubosidad.

