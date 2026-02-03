¿Cuándo y cómo ver la alineación de planeta de febrero?

Los entusiastas de la astronomía y el público en general están a las puertas de presenciar uno de los eventos celestes más impresionantes de la década. Durante el mes de febrero, el firmamento mexicano se convertirá en el escenario de un " alineación de planetas ", un fenómeno donde siete planetas de nuestro sistema solar se darán cita en una misma región del cielo.

Según datos de la NASA , este espectáculo visual no volverá a repetirse con tal magnitud hasta el año 2040, lo que otorga a esta ventana de observación un carácter de urgencia para los amantes del cosmos.

Una alineación planetaria que desafía el tiempo

Aunque el término técnico es "alineación planetaria", los expertos aclaran que se trata de una disposición aparente desde la perspectiva terrestre. En realidad, los planetas no forman una línea recta en el espacio físico, sino que coinciden en el campo visual de un observador en la Tierra.

Este evento destaca no solo por la cantidad de cuerpos celestes involucrados, sino por su rareza: pasarán 15 años antes de que volvamos a ver una agrupación similar.

El punto máximo de este fenómeno ocurrirá el próximo 28 de febrero. Durante esa jornada, el desfile incluirá a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

La visibilidad será excepcional en territorio mexicano, permitiendo que cinco de estos mundos sean apreciados sin necesidad de instrumentos complejos.

Guía para la observación: ¿Cuándo y cómo mirar alineación planetaria?

Para quienes deseen ser testigos de esta cita astronómica, el horario crítico se sitúa entre las 18:00 y las 19:00 horas, justo después de que el Sol se oculte por el horizonte occidental.

A simple vista: Venus destacará como el objeto más brillante, sirviendo de guía en el oeste. Júpiter, por su parte, se ubicará hacia el sureste, compartiendo protagonismo con una Luna casi llena.

Mercurio y Saturno también serán visibles, aunque debido a su baja altura en el horizonte, desaparecerán rápidamente tras el atardecer.

Con ayuda óptica: Para completar el "septeto" planetario, será indispensable el uso de binoculares o telescopios. Urano y Neptuno, debido a su enorme distancia y bajo brillo, son invisibles al ojo humano bajo condiciones normales.

Recomendaciones para observar la alineación planetaria

Los especialistas sugieren buscar sitios elevados y libres de contaminación lumínica . Dado que varios planetas aparecerán muy cerca del horizonte oeste, cualquier edificio o árbol podría obstaculizar la vista. Asimismo, se recomienda el uso de aplicaciones móviles como Stellarium para identificar con precisión cada punto de luz y evitar confundirlos con estrellas fijas, las cuales se distinguen por su característico titileo, a diferencia de la luz constante de los planetas.

Este evento representa una oportunidad educativa invaluable. La próxima vez que el sistema solar decida "desfilar" de esta manera, el mundo será muy distinto; por ahora, la invitación es a levantar la vista y asombrarse con la mecánica celeste.

