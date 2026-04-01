¿Y el calor de primavera? Tormentas, granizo y vientos fuertes: así estará el clima en México el 1 de abril
Se esperan lluvias intensas, rachas de viento peligrosas y hasta torbellinos en el norte; revisa cómo estará el clima en México para este 1 de abril.
Durante esta noche y la madrugada del miércoles, el clima en México se va a complicar por la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, combinada con la corriente en chorro subtropical y la entrada de humedad. Esto provocará lluvias intensas en gran parte del país.
Los estados más afectados serán Veracruz (sur), Oaxaca y Chiapas, donde se prevén lluvias muy fuertes. Además, habrá precipitaciones fuertes en entidades del centro, noreste y sureste como Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Tabasco.
Otro punto a tomar en cuenta es la posible caída de aguanieve en zonas montañosas por arriba de los 4,200 metros, como el Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.
Además, el viento será protagonista, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h en el norte y noroeste del país.
¿Dónde lloverá más en México el 1 de abril?
Para el miércoles, las condiciones se mantendrán inestables, especialmente en el sureste, donde se esperan lluvias intensas. Pronóstico:
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Chiapas y Tabasco.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.
- Lluvias aisladas: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.
#Lluvias y #Chubascos con precipitaciones fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de hasta 70 km/h, se pronostican para zonas del norte y occidente de #México, en las siguientes horas. En zonas de #Coahuila, #NuevoLeón y #SanLuisPotosí, las lluvias serán fuertes ⬇️ pic.twitter.com/Qmjh06EgVz— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 31, 2026
¿Habrá calor o frío? Este será el clima en México el 1 de abril
El país vivirá un contraste importante: calor extremo en algunas regiones y heladas en zonas montañosas.
Temperaturas máximas:
- 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (este).
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.
- 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Zacatecas, Querétaro (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas:
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
El viento también será un factor de riesgo, especialmente en el norte del país.
Pronóstico de viento:
- Rachas de 60 a 80 km/h: Sonora y Chihuahua.
- Rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de Tamaulipas y posible formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo León.
- Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
- Rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Clima hoy en CDMX y Estado de México
En el Valle de México se espera un día con cambios importantes. Por la mañana habrá cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, con frío intenso en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será templado con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias:
- Ciudad de México: lluvias aisladas con descargas eléctricas
- Estado de México: chubascos con tormentas eléctricas
Temperaturas:
- CDMX: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C
- Estado de México: mínima de 5 a 7 °C y máxima de 18 a 20 °C
Se pronostican #Lluvias con #Chubascos, posibles #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de hasta 40 km/h, en zonas de la #CDMX, #EdoMéx y los estados del centro de la República Mexicana, durante las siguientes horas ⬇️ pic.twitter.com/KcmuTVji5W— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 1, 2026