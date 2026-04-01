¿Y el calor de primavera? Tormentas, granizo y vientos fuertes: así estará el clima en México el 1 de abril

Durante esta noche y la madrugada del miércoles, el clima en México se va a complicar por la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, combinada con la corriente en chorro subtropical y la entrada de humedad. Esto provocará lluvias intensas en gran parte del país.

Los estados más afectados serán Veracruz (sur), Oaxaca y Chiapas, donde se prevén lluvias muy fuertes. Además, habrá precipitaciones fuertes en entidades del centro, noreste y sureste como Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Tabasco.

Otro punto a tomar en cuenta es la posible caída de aguanieve en zonas montañosas por arriba de los 4,200 metros, como el Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Además, el viento será protagonista, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h en el norte y noroeste del país.

¿Dónde lloverá más en México el 1 de abril?

Para el miércoles, las condiciones se mantendrán inestables, especialmente en el sureste, donde se esperan lluvias intensas. Pronóstico:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Chiapas y Tabasco.

: Chiapas y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Lluvias aisladas: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

¿Habrá calor o frío? Este será el clima en México el 1 de abril

El país vivirá un contraste importante: calor extremo en algunas regiones y heladas en zonas montañosas.

Temperaturas máximas:



40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (este).

35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Zacatecas, Querétaro (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas:



-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

El viento también será un factor de riesgo, especialmente en el norte del país.

Pronóstico de viento:



Rachas de 60 a 80 km/h: Sonora y Chihuahua.

Rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de Tamaulipas y posible formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo León.

Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Clima hoy en CDMX y Estado de México

En el Valle de México se espera un día con cambios importantes. Por la mañana habrá cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, con frío intenso en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será templado con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias:



Ciudad de México: lluvias aisladas con descargas eléctricas

Estado de México

Temperaturas:



CDMX: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C

Estado de México: mínima de 5 a 7 °C y máxima de 18 a 20 °C