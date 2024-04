Candidata de Movimiento Ciudadano en Hidalgo es detenida con armas; se arrojó a un canal para escapar

Alitzel Cervantes Marcos, candidata a diputada local por Movimiento Ciudadano (MC) en el estado de Hidalgo, fue detenida el fin de semana por posesión de arma de fuego.

La mujer se encontraba comiendo con un hombre en un restaurante cuando los comensales los denunciaron, por lo que la candidata intentó escapar y se arrojó a un canal donde tras una persecución fue alcanzada.

Ella y su acompañante fueron puestos a disposición del ministerio público, pero horas después fue liberada. Alitzel Cervantes enfrentará el proceso de portación de armas de fuego en libertad.

Movimiento Ciudadano afirma que candidata no tenía relación con los hechos

Alitzel Cervantes incluso se presentó al debate de candidatos organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En su cuenta de Facebook compartió un comunicado del partido en el que informó que quedó en libertad tras “supuestas acusaciones de portación y posesión de armas de fuego”.

De acuerdo con la información de Movimiento Ciudadano en ese estado, Alitzel Cervantes Marcos se presentó al debate destacando que ello “demuestra de manera contundente” que la candidata “no tenía ninguna responsabilidad en los hechos”.

La candidata intentó explicar lo que había ocurrido, pero según una publicación en su cuenta de Facebook, no se le permitió.

“Lamento que no me hayan permitido expresar la versión de los hechos que acontecieron el viernes 5 de abril. No quiero pensar que #LaViejaPolitica está detrás de este atropello. ¡Espero que NO!. Informaré a medios de comunicación y a través de plataformas digitales lo sucedido”, escribió.