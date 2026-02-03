“Hermano cayó la ley": Fiscalía allana oficinas de Elon Musk en París

Las autoridades de Francia allanaron a las oficinas de la red social X, propiedad de Elon Musk, en París, como parte de una investigación sobre presunto uso indebido de información.

Golpe a X en Francia: Fiscalía y Europol registran oficinas por ciberdelitos

La unidad de cibercriminales de la Fiscalía parisina encabeza la operación, en conjunto con oficiales de Europol, como parte de un expediente abierto desde enero de 2025.

Incluso la Fiscalía anunció que dejaría de publicar en su perfil de la red social antes conocida como Twitter y llamaba a los interesados a seguir sus actualizaciones en LinkedIn e Instagram, redes propiedad de Microsoft y Meta, respectivamente. Horas después, el perfil en X de la Fiscalía parisina fue eliminado.

La cuenta de X de la Fiscalía de París fue eliminada. |X @parquetdeparis.

De los algoritmos a Grok: ¿Por qué Francia intensificó la caza contra Musk?

El cateo realizado este 3 de febrero de 2026 es debido a una investigación sobre sospecha de abuso de algoritmos y extracción de datos fraudulenta por X o sus ejecutivos.

No obstante, en un comunicado, la Fiscalía de París aseguró que amplió la investigación debido a quejas sobre el funcionamiento de Grok , el asistente de Inteligencia Artificial de X.

Cargos graves: Pornografía infantil y deepfakes en la mira de las autoridades

Las pesquisas averiguan la supuesta complicidad en la posesión y difusión de imágenes de pornografía infantil, así como en la vulneración del derecho a la imagen de personas con deepfakes, es decir, con imágenes alteradas, con tono sexualmente explícito, entre otros delitos.

Además, la semana pasada, la Comisión Europea inició una investigación sobre Grok y la fabricación de imágenes sexualmente explícitas bajo petición de los usuarios. Dicha función generó críticas debido a que el asistente creó varias imágenes digitales, entre ellas de mujeres y niños.

La dueña de la red social ha asegurado que tomó medidas para impedir que los usuarios de Grok hagan mal uso de la plataforma y ya no puedan crear imágenes de personas con ropa reveladora.

Cita con la justicia: Elon Musk y Linda Yaccarino declararán en abril de 2026

El 20 de abril de 2026, Elon Musk y Linda Yaccarino, exdirectora general de X, están citados a una audiencia. Otros integrantes del personal de X también están citados como testigos.

En julio de 2025, Elon Musk rechazó las acusaciones iniciales y aseguró que la fiscalía francesa realizaba una “investigación criminal con motivaciones políticas”.

