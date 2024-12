Así puedes generar imágenes con Grok, la herramienta de IA en X de Elon Musk

Elon Musk sigue revolucionando el mundo de la tecnología con el lanzamiento de Grok, una herramienta de inteligencia artificial (IA) integrada en X (anteriormente conocida como Twitter). Esta nueva funcionalidad, que se ha hecho viral, promete facilitar la creación de imágenes, haciendo que los usuarios puedan dar rienda suelta a su imaginación con tan solo unos clics.

¿Qué es Grok?

Grok es una innovadora herramienta de inteligencia artificial desarrollada por X, la plataforma liderada por Elon Musk . Su principal objetivo es ofrecer a los usuarios una manera rápida y sencilla de generar contenido visual, como imágenes personalizadas y gráficos, utilizando descripciones textuales.

Esta herramienta ya estaba disponible en la aplicación, pero solo aquellos usuarios suscritos a la membresía premium podían hacer uso. Sin embargo, en días pasados se lanzó la versión para las cuentas gratis, lo que generó gran revuelo, especialmente por las imágenes más surreales que se se pueden generar.

Se nos está yendo de las manos la IA pic.twitter.com/7iAb4n7hTE — Jude ¹¹ ⁵ ⁹⁹ 🇲🇽 (@littl3_dreamer_) December 11, 2024

Actualmente, cualquier usuario puede interactuar en tiempo real con el modelo beta de Grok-2 de xAI, aunque está limitado a 10 mensajes gratuitos cada dos horas para las cuentas estándar, mientras que los suscriptores X premium tienen mayor libertad de uso.

Lo que realmente distingue a esta herramienta de otras, como ChatGPT, Meta AI o Gemini, es su personalidad única: humorística y sarcástica, lo que la convierte en una opción más relajada y entretenida en comparación con otros asistentes de inteligencia artificial , según se menciona en la plataforma X.

¿Cómo generar imágenes con Grok paso a paso?

¿Te has encontrado con imágenes increíbles creadas con IA y no sabes cómo hacer las tuyas? No te preocupes, aquí en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explicamos paso a paso cómo generar imágenes con Grok .

Eso sí, es importante que recuerdes usar esta herramienta de manera responsable y ética, evitando emplearla para dañar la integridad de otras personas o difundir contenido inapropiado.



Asegúrate de tener acceso a la herramienta: Para saber si tienes acceso, checa tener la versión más reciente de X

Abre la función de Grok : Una vez dentro de la aplicación X, busca el ícono de Grok, el cual es un cuadrado con una diagonal, en la parte izquierda de la aplicación.

: Una vez dentro de la aplicación X, busca el el cual es un cuadrado con una diagonal, en la parte izquierda de la aplicación. Escribe una descripción detallada: Al abrir la aplicación, verás un apartado donde dice “pregunta algo”. Ahí, detallarás el tipo de imagen que quieres crear, pero sé bastante específico, para que la IA sepa identificar lo que quieres.

Genera y descarga la imagen

Grok representa un paso más hacia la integración de la inteligencia artificial en nuestras actividades diarias, además de impulsar la creatividad e innovación que caracterizan a los internautas, pero no hay que olvidar que siempre se debe hacer un uso responsable de ella.