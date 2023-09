VIDEO: Alumno le corta la cara a su bulleador tras ser acosado en Colombia

En el departamento de Magdalena, Colombia, un estudiante se cansó de ser acosado por otro alumno y decidió enfrentar a su bulleador, pero las cosas se salieron de control cuando sacó una navaja y le cortó la cara; la escena aterrorizó a sus compañeros de aula que salieron corriendo a pedir ayuda.

En la grabación, difundida en redes sociales, quedó registrada la agresión que comenzó con una advertencia por parte del alumno acosado: “Tú crees que yo soy pendejo, he soportado mucho de ustedes y me he mantenido tranquilo para evitar problemas. Una vez más, y me recordarán toda la vida”, advirtió mientras sostenía un bisturí.

Los alumnos rápidamente intentan calmar la situación, pero el joven que presuntamente es víctima de bullying no cede y en ese momento toma por el cuello a su bulleador para advertirle que no tolerará un ataque más.

Niño le corta la cara a su bulleador

El presunto acosador quedó inmovilizado frente al alumno que lo enfrentó hasta que decide empujarlo y alejar la navaja de su rostro.

Una vez más, la víctima de bullying regresa y apunta con su bisturí directamente al rostro del estudiante. Tan sólo un segundo después, decide comenzar el ataque en un costado del rostro, situación que alarmó al resto de alumnos que salieron corriendo mientras pedían ayuda.

Ante tal escena y el grito de los menores, una persona que viste de civil y que se presume sería un maestro de la escuela, se acerca a separar a los jóvenes mientras se aprecia que el acosador presenta un fuerte sangrado en el rostro, producto de la cortada que recibió.

Autoridades no se han pronunciado niño que atacó a su bulleador

“Marica, no, eso no está bien” se escucha en otra de las grabaciones compartidas por los propios alumnos que presenciaron los hechos.

Hasta el momento, se desconoce si ambos estudiantes recibieron alguna sanción dentro o fuera del plantel, el cual no se ha pronunciado sobre la agresión que conmocionó a la comunidad en Magdalena, Colombia.