Tormenta arrancan el techo del aeropuerto de Ezeiza, Argentina

El pasado jueves 20 de enero, una fuerte tormenta azotó el sur de Buenos Aires, Argentina, lo que provocó inundaciones en varias zonas y afectaciones en el aeropuerto de Ezeiza.

El viento arrancó el techo de algunos hangares del aeropuerto de Ezeiza, Argentina, lo que provocó que entrara la lluvia y se inundarán ciertas zonas. También, el agua se metió en la sala de espera de una de las terminales.

Las terminales A y C fueron las más afectadas por la tormenta, donde se registraron inundaciones en la zona de embarque y en el hangar 5. Las personas tuvieron que cubrirse de las goteras dentro del aeropuerto de Ezeiza.

#Argentina | En el Aeropuerto de #Ezeiza se volaron techos y hubo filtraciones de agua ⚠ Mira esto 😰😰 21 de enero 2022 Ayer pic.twitter.com/7lR936MSsr — Estación bcp Meteorología (@Estacion_bcp) January 21, 2022

Sin embargo, el mal estado del aeropuerto de Ezeiza por la tormenta en Argentina no causó demoras o retrasos en los vuelos. Mientras tanto, los viajeros no desaprovecharon la oportunidad para grabar y subir videos a redes sociales.

Los daños que causó la tormenta en el aeropuerto de Ezeiza

De acuerdo con el aeropuerto de Ezeiza, la tormenta afectó el techo de tres terminales y la zona de embarque, donde se registraron voladuras de techo, vidrios rotos e inundaciones; no obstante todas los daños solo fueron materiales y no se reportaron personas muertas ni lesionadas.

Horas más tarde, confirmaron que todo se restableció dentro del aeropuerto de Ezeiza y “no quedan pisos mojados”.

En tanto, también una aeronave tuvo leves afectaciones. Un Boeing 737-800 que estaba preservado sufrió el impacto de una escalerilla en su morro. Dicho avión fue el único que resultó afectado por la tormenta.

Además del aeropuerto de Ezeiza, otras localidades de Buenos Aires, Argentina, se inundaron tras la fuerte tormenta.

Por su parte, el Servicio Meteorológico del Aeropuerto, informó que la tormenta comenzó después de las 13:00 horas (hora local), y duró aproximadamente una hora. En ese lapso cayeron 36 milímetros de agua y azotaron ráfagas de viento de 87 kilómetros por hora.