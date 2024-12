¿Y Johnny Depp? Amber Heard espera a su segundo bebé; así es su vida en España

Amber Heard ha logrado rehacer su vida en España tras el polémico juicio por difamación que protagonizó contra Johnny Depp . El litigio, que tuvo lugar entre abril y junio de 2022, culminó con un veredicto que favoreció a su exesposo, quien recibió 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos, mientras que la actriz fue compensada con 2 millones por una de sus contrademandas.

La nueva vida de Amber Heard en Madrid, lejos de Hollywood

Desde su mudanza a España, Amber Heard ha encontrado un nuevo hogar en el barrio de ‘El Viso’ en Madrid, donde vive con su hija Oonagh Paige, nacida en 2021 por gestación subrogada. La actriz ha optado por mantener un bajo perfil, alejada del escrutinio mediático de Hollywood , y se ha centrado en su papel como madre.

¿Una nueva oportunidad? Recientemente, se ha confirmado que la actriz está esperando a su segundo hijo, aunque aún no se ha revelado la identidad del padre.

¿Y Johnny Depp? Así reaccionó a la noticia de Amber Heard

Hasta el momento, Johnny Depp no ha hecho declaraciones públicas sobre el segundo embarazo de Amber Heard. La atención mediática se ha centrado principalmente en la reacción de Heard y su entorno, quienes han expresado felicidad y apoyo ante la noticia. Aunque, hace poco, la estrella de Hollywood declaró en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián :

“Cada uno tiene su historia. Claro, podemos decir que he pasado por una serie de cosas aquí y allá. Pero, ya sabes, estoy bien. Creo que todos hemos pasado por una serie de cosas, en última instancia. Tal vez la tuya no fue, no se convirtió en una telenovela, televisada, de hecho. Pero todos experimentamos y pasamos por lo que pasamos. Y esas cosas que somos capaces de vivir y recordar y utilizar, se convierten en rayas. Nunca las olvidas”.

Dado el tumultuoso pasado entre Depp y Heard, es posible que cualquier comentario o reacción por parte de Depp sea cuidadosamente considerado, dado el impacto que sus interacciones previas han tenido en sus vidas y carreras.