Alerta en París: amenaza de bomba provoca evacuación masiva en France Télévision

¡Terror en Paris! Durante la tarde-noche de hoy sábado 29 de noviembre de 2025, la sede de France Télévisions, el grupo público más importante de Francia, fue evacuada de emergencia luego de que se recibiera una amenaza de bomba que obligó a suspender transmisiones y a activar un intenso dispositivo de seguridad en el distrito 15 de París.

De acuerdo con medios franceses, la policía parisina desplegó rápidamente un operativo que incluyó una brigada canina especializada en detección de explosivos, mientras trabajadores, periodistas y visitantes fueron retirados del inmueble como medida preventiva pero de manera urgente.

¡Pánico en París! Así fue la evacuación edificio de France Télévisions

La alerta comenzó cuando la corporación recibió un aviso que advertía acerca de la posible presencia de un artefacto explosivo en alguna parte del complejo.

En cuestión de minutos, equipos de seguridad efectuaron la evacuación total del edificio, por lo que se interrumpió la operación de la estación de radio, además de que se afectó, de manera temporal, el funcionamiento del sitio web y servicios asociados.

Les locaux de France Télévisions à Paris évacués. Le direct interrompu sur France Info pic.twitter.com/djEAhrMTZv — Loïc Gazar (@GazarLoic) November 29, 2025

La evacuación obligó a implementar un corte preventivo en transmisiones, particularmente en los segmentos producidos desde la sede central, y de hecho esa interrupción se mantuvo mientras la policía inspeccionaba piso por piso del edificio.

Testigos reportaron que el desalojo fue rápido y ordenado, mientras los empleados aguardaban en las zonas externas designadas para emergencias. Hasta el momento no se han reportado objetos sospechosos, pero la investigación continúa activa para determinar el origen y credibilidad de la amenaza.

🇫🇷 - France Télévisions Paris headquarters in the 15th arrondissement was evacuated following a bomb threat. Shortly after 17:30 local time, broadcasting was abruptly interrupted when a journalist announced live on air, "We're going to have to stop due to a bomb threa" as alarms… pic.twitter.com/kH0MXNapE7 — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) November 29, 2025

Amenazas contra instituciones públicas y medios de comunicación en Francia

Esta amenaza de bomba hace recordar a un episodio similar ocurrido hace dos semanas, cuando la cadena BFMTV fue evacuada por amenaza de bomba. En ese caso, las autoridades no encontraron artefactos explosivos, pero sí advirtieron acerca de un incremento reciente en amenazas falsas contra instituciones públicas y medios de comunicación en Francia.

Reportera venezolana advierte sobre los riesgos de perder la libertad de prensa

Especialistas en seguridad consultados por medios locales señalan que estos incidentes, aunque no siempre resultan reales, representan un riesgo creciente, además de que generan interrupciones significativas en la operación de los medios.

¿Qué sigue para France Télévisions tras la amenaza de bomba?

El grupo público no ha emitido un comunicado definitivo, aunque se espera que en las próximas horas se confirme si la alerta fue falsa o si existen indicios sobre el responsable. En un contexto donde las amenazas contra espacios informativos parecen incrementarse, ¿qué medidas deberían reforzar los medios para proteger a su personal y garantizar su continuidad operativa?