Desalojan facultades de la UNAM por presunto artefacto explosivo

Un aviso anónimo ha llevado a la dirección de la Facultad de Economía de la UNAM a activar su protocolo de seguridad tras sospechas de un artefacto explosivo.

Comunicado urgente sobre presunto explosivo en la Facultad de Economía de la UNAM
Facultad de Economía de la UNAM suspende actividades por alerta de supuesto explosivo; revisión en curso para garantizar la seguridad.|Pexels
Salud y Educación
Escrito por: Ollinka Méndez
En la madrugada de hoy, 18 de septiembre de 2025, la comunidad estudiantil y académica de la Facultad de Economía de la UNAM se vio sorprendida por un comunicado urgente. La dirección de la institución informó sobre una comunicación anónima que alertaba de la posible colocación de un artefacto explosivo dentro de los edificios A y B.

Ante la gravedad de la situación, y con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de toda la comunidad, las autoridades activaron de inmediato su “Protocolo en caso de artefacto explosivo”. Este plan de acción de emergencia conllevó la suspensión inmediata de todas las actividades presenciales. La medida se tomó para permitir una inspección exhaustiva y detallada de las instalaciones, en busca de cualquier objeto sospechoso que pudiera poner en riesgo a las personas.

La suspensión de actividades académicas y administrativas se mantendrá vigente hasta que la revisión de los edificios A y B concluya y las autoridades escolares consideren que es seguro reanudar las labores.

Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo comunicado que brinde más información sobre el estado de la situación y la posible fecha de reapertura de la Facultad. La incertidumbre se mantiene entre alumnos y personal, a la espera de un nuevo aviso por parte de la administración.

