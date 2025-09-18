Desalojan facultades de la UNAM por presunto artefacto explosivo

En la madrugada de hoy, 18 de septiembre de 2025, la comunidad estudiantil y académica de la Facultad de Economía de la UNAM se vio sorprendida por un comunicado urgente. La dirección de la institución informó sobre una comunicación anónima que alertaba de la posible colocación de un artefacto explosivo dentro de los edificios A y B.

Ante la gravedad de la situación, y con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de toda la comunidad, las autoridades activaron de inmediato su “Protocolo en caso de artefacto explosivo”. Este plan de acción de emergencia conllevó la suspensión inmediata de todas las actividades presenciales. La medida se tomó para permitir una inspección exhaustiva y detallada de las instalaciones, en busca de cualquier objeto sospechoso que pudiera poner en riesgo a las personas.

La suspensión de actividades académicas y administrativas se mantendrá vigente hasta que la revisión de los edificios A y B concluya y las autoridades escolares consideren que es seguro reanudar las labores.

Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo comunicado que brinde más información sobre el estado de la situación y la posible fecha de reapertura de la Facultad. La incertidumbre se mantiene entre alumnos y personal, a la espera de un nuevo aviso por parte de la administración.