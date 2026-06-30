¡Cambios en depósitos en efectivo en México! El nuevo requisito obligatorio que pedirán lo bancos a partir del 1 de julio

¡Atención, mexicanos! A partir del 1 de julio 2026, la Asociación de Bancos de México implementará un cambio en los depósitos o retiros en efectivo en todas las instituciones financieras del país; esto es todo lo que debes saber sobre el nuevo requisito.

La medida se implementará en todos los Bancos de México con el objetivo de evitar fraudes y lavado de dinero.

¿Cuál es el monto para presentar una identificación al hacer un depósito en efectivo?

A través de un comunicado, la Asociación de Bancos de México (ABM) reveló que las y los usuarios que realicen un deposito o retiro en efectivo a partir de $140 mil pesos deberán mostrar una identificación oficial .

Por otro lado, los depósitos en cuentas concentradores de bancos, así como entidades financieras deberán ser referenciadas.

¿Qué documentos necesitas para hacer un depósito en efectivo?

Para realizar un depósito en efectivo en alguno de los bancos en México NO necesitas documentos físicos; sin embargo, esta regla puede cambiar cuando la cantidad excede de los $140 mil pesos.

En caso de realizar un depósito o retiro superior al monto máximo deberás contar con alguno de estos documentos como identificación oficial:



Credencial para votar, INE

Pasaporte

Cédula Profesional

Además, se solicitarán los datos biométricos como huella dactilar o reconocimiento facial, incluso, es posible que debas llenar un pequeño formulario para justificar el origen de estos recursos.

¿Por qué los bancos piden una identificación para algunos los depósitos en efectivo?

¡Atención, tarjetahabientes! Los bancos en México comenzarán a pedir una identificación oficial a partir del 1 de julio 2026, cuando el retiro o depósito en efectivo, supere los $140 mil pesos, pero ¿por qué se implementó esta medida?

La Asociación de Bancos de México implementó el nuevo requisito con el único objetivo de prevenir el lavado de dinero, combatir el financiamiento de actividades ilícitas y evitar el fraude financiero.

Esta medida permite a las instituciones rastrear el origen de los recursos y cumplir con las normativas de seguridad.

"Con el propósito de operar más allá del cumplimiento regulatorio, los bancos trabajarán en la adopción de mejores prácticas para la identificación de operaciones PLD, con el fin de cerrar la brecha existente entre la regulación estadounidense y la mexicana", explicó la ABM en un comunicado.