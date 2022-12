Adán Augusto reconoce “errores” aprobados en Plan B de Reforma Electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que “el duende hizo travesuras” en referencia a los cambios que se realizaron a las leyes secundarias en materia electoral o mejor conocido como Plan B de la Reforma Electoral.

En la mañanera de hoy, AMLO informó que estas leyes aprobadas en la Cámara de Diputados no violan la Constitución, aunque reconoció que está acotada la ley, que busca combatir la compra del voto y reducir el gasto destinado al INE.

“Y pues es un asunto de principios, nosotros no vamos a hacer nada que viole la Constitución. Por eso es una reforma limitada, muy acotada, porque no se permitió la reforma constitucional y pues estamos cuidando que no haya ninguna contradicción con lo que establece la Constitución, que, al contrario, se fortalezca lo que son principios democráticos constitucionales”, indicó.

#EnLaMañanera | El @senadomexicano eliminará la transferencia de votos en el caso de candidaturas comunes y nuevos cálculos de la votación mínima, para que partidos conserven el registro como partido político, así lo asegura el Secretario de Gobernación, @adan_augusto pic.twitter.com/dRLKjctQgT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2022

Se pidió a Senado corregir Plan B de Reforma Electoral

Adán Augusto, secretario de Gobernación, indicó que tras reconocer que se cometieron tres errores en la Reforma Electoral, uno de ellos es inconstitucional, por lo que se pidió al Senado que hagan las modificaciones pertinentes y que una vez que se vote y se apruebe, se remita a la Cámara de Diputados para que hagas los cambios que se realizaron al dictamen.

“Sí hubo modificaciones en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados, modificaciones a la iniciativa original, básicamente son tres puntos”.

#EnLaMañanera | El Secretario de Gobernación, @adan_augusto, aseguró que también en el @senadomexicano se eliminarán qué partidos políticos hagan su “guardadito” pic.twitter.com/WLqvwDiksz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2022

“El artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales, se le hizo un agregado. La fracción cuarta dice o decía la ley que para conservar el registro a un partido político nacional debía de obtener cuando menos el tres por ciento de la votación total emitida… por un error se les fue en dictamen final, así fue aprobado”, explicó.





Otro de los “errores” fue el referente al 3% de la votación total emitida en 17 estados para que los partidos políticos mantengan su registro.

“Esto es un texto inconstitucional, incluso hay un fallo ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso electoral pasado, y ayer mismo reconocieron el error”, explicó el titular de la Segob.

El tercer punto que se deberá modificar, indicó Adán Augusto, es el referente a los excedentes de recursos de partidos políticos para el siguiente año.

“La iniciativa del Ejecutivo tampoco contenía eso, lo que sí contiene la iniciativa es la desaparición de los fideicomisos. Entonces, se estaría a la devolución del recurso que no hubiese sido devengado”, concluyó.