El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió que el empresario y presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, usó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para volar hacia Qatar.

En la mañanera de hoy, el mandatario López Obrador presumió que desde el AIFA se hacen ya vuelos a Qatar, sede de la Copa del Mundo de Futbol, que iniciará este 20 de noviembre, luego que Ricardo B. Salinas Pliego usó el aeropuerto.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que vio el video donde el presidente de Grupo Salinas, @RicardoBSalinas

viaja desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles rumbo a #Qatar pic.twitter.com/eLCu1Mlhlq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2022

“Estaba viendo un mensaje de Ricardo B. Salinas Pliego que se fue a Qatar y salió del AIFA, hizo una toma, es un aeropuerto de primera. Ojalá los conservadores vayan y que no se crean eso de que es la gran central avionera de México”, dijo.

El presidente de Grupo Salinas compartió que salió en su jet hacia Qatar.

“Hicimos como 10 minutos de la casa hasta acá, definitivamente es una gran opción para gente con su helicóptero”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hoy vamos a salir del #AIFA a Europa en mi Jet… para que vean que si es un aeropuerto internacional 😌



Hicimos como 10 minutos de la casa hasta acá, definitivamente es una gran opción para gente con su helicóptero… además todo solo y nuevo 😎 pic.twitter.com/arGLAlniLV — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 18, 2022

AMLO destaca que en el AIFA viajan más de 9 mil pasajeros al día

El Presidente destacó que en la marcha del próximo 27 de noviembre se darán a conocer datos sobre su administración, entre ellas destaca el aumento de pasajeros en el AIFA..

“Cada vez más gente utiliza ese aeropuerto, hay un promedio de 9 mil pasajeros diarios”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que en algún momento usará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pic.twitter.com/4s7KIZGN7R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2022

López Obrador defendió una de las magnas obras de su gobierno y dijo no arrepentirse de cambiar la localización del AIFA y cancelar el de Texcoco, un lugar que se inunda cada 30 centímetros cada año, aseguró.

“Era construirlo en el peor lugar del Valle de México, se hunde esa zona en particular porque ahí desembocan como 10 ríos”,

También acusó a sus opositores de querer construir un proyecto inmobiliario en donde actualmente se localiza el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por ello las críticas al AIFA.