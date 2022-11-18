¿Qué se dijo en la mañanera de AMLO? Resumen del 18 de noviembre

Este 18 de noviembre, en la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas como la ciencia y la tecnología, además del homenaje a Ricardo Flores Magón. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador desde el Palacio Nacional.

AMLO informa sobre actividades de la siguiente semana

El Presidente realizó un recuento de las actividades que realizará la próxima semana, como su gira por Manzanillo, la visita de su homólogo de Chile, Gabriel Boric, además de la marcha del siguiente 27 de noviembre, como parte de su cuarto informe de actividades.

"Hay pendientes, pero se ha avanzado, parece que estamos al final de nuestro mandato, todavía nos falta como 20 o 21 mesese", explicó en conferencia de prensa.

Tiradero a cielo abierto "Las Matas" en Veracruz

María Luisa Albores, secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó sobre el avance para el manejo y cobertura del tiradero a cielo abiero en en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchitlán y Zaragoza, Veracruz.

Devolución de piezas arqueológicas a México

El mandatario informó sobre la recuperación de bienes culturales que ya suman alrededor de 10 mil piesas en diversos países a través de la devolución voluntaria de quien las posee, aunque reconoció que los franceses son "cerrados"a la devolución de patrimonio de los pueblos, en contraste, Italia es la que más contribuye a la devolución.

"Nos cuesta trabajo con los franceses, se resisten, aprovecho respetuosamente, porque hay cooperación; de Italia, mucho", declaró e insistió en que se seguirá recuperando este patrimonio.

AMLO dice que avanza descentralización

El Presidente explicó que se sigue avanzando en la descentralización de las secretarías, con el objetivo de no gastar en oficinas lujosas y ahorrar dinero.

"No puede ser que tres casas más la embajada, ¿no se pueden dos? Había mucho desperdicio, mucho gasto superfluo, prepotencia, era muy oneroso todo, pensaban que ese era el poder, la autoridad".

AMLO pide esperar investigaciones de accidente en Aguascalientes

El Presidente López Obrador pidió no especular sobre la causa del accidente del helicóptero en Aguascalientes en el que murieron cinco personas entre ellos el secretario de Seguridad Pública del estado, Porfirio Sánchez Medina y aseguró que la FGR atraería el caso.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reporta que la Fiscalía de #Aguascalientes tienen en sus manos la investigación por desplome del helicóptero y han tomado conocimiento de los videos de redes sociales donde se denuncia que presuntamente le dispararon a la aeronave. pic.twitter.com/WxzKldk7hU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2022

“Ahora corresponde hacer la investigación de lo sucedido actuando con mucha responsabilidad, en una primera instancia tiene que recoger evidencias los elementos fundamentales, la fiscalía del estado, ¿qué es lo que están haciendo? Revisando todo porque se habló de disparos y de varias cosas; sin embargo, hay varios que sostienen que no sucedió eso, no se puede hacer un juicio sin tener pruebas, es algo delicado”, dijo.

"Entonces está recogiendo toda la información la fiscalía y luego lo que procede es que la FGR atraiga al caso, ya hay una integración de expertos”, abundó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que en breve la #FGR atraerá investigación sobre el desplome del helicóptero en #Aguascalientes donde falleció Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad de Aguascalientes y 4 tripulantes más pic.twitter.com/pLOxSC0JrC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2022

AMLO dice que en el AIFA viajan más de 9 mil pasajeros al día



El Presidente defendió la construcción del AIFA y aseguró que se tienen cifras de que al día viajan 9 mil pasajeros al día, incluso presumió una toma que realizó Ricardo Benjamín Salinas Pliego cuando salió de México hacia Qatar.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que vio el video donde el presidente de Grupo Salinas, @RicardoBSalinas

viaja desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles rumbo a #Qatar pic.twitter.com/eLCu1Mlhlq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2022

AMLO respalda esquema de SEP sobre calificación de alumnos



El Presidente avaló que la secretaria de Educación Pública (SEP) haya regresado al esquema para reprobar a alumnos desde el segundo bimestre y dijo que hay un grupo de expertos que analizaorn aprobar esta medida.

"Las decisiciones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, si esa política está avalda por ese consejo y también por la secretario de Educación, pues yo la apoyo, pero no soy todólogo", opinó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respaldó que vuelvan las calificaciones reprobatorias a las escuelas desde el tercer año de primaria pic.twitter.com/PMaMZKcY5H — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2022

Aún no hay fecha para Cumbre de América del Norte



López Obrador dijo en conferencia que aún no existe fecha para la Cumbre de América del Norte, pues se analiza si es durante diciembre o en enero de 2023.