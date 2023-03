¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 23 de marzo

La conferencia mañanera de AMLO de este jueves 23 de marzo se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO anuncia ampliación a tres meses en para la regularización de vehículos de procedencia extranjera

Los “autos chocolate”, procedentes del extranjero, tenían como límite realizar el trámite que les acredite su estancia legal en el país para el 31 de marzo; sin embargo, AMLO anunció la ampliación de este procedimiento a tres meses más. Incluso se analizará la posibilidad de que sea permanente.

AMLO asegura que hay bloqueo permanente en el Congreso para que su gobierno haga reformas

AMLO descartó llevar a cabo más reformas constitucionales como al Poder Judicial en lo que resta de su sexenio debido a que existe “un bloqueo permanente” en el Senado hacia su gobierno.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que debe haber una Reforma al #PoderJudicial aunque dijo que su gobierno no la impulsará

AMLO confirma que el cuerpo encontrado en Choix, Sinaloa, sí pertenece a “El Chueco”

AMLO confirmó la identidad de José Noriel Portillo, alias El Chueco, presunto responsable del caso de los sacerdotes jesuitas asesinados ocurrido en Chihuahua y hallado muerto en Choix, Sinaloa.

AMLO detalló que fueron las hermanas deJosé Noriel Portillo, “El Chueco”, quienes identificaron su cadáver: “Familiares, las hermanas de José Noriel Portillo, lo identificaron, sin embargo falta todavía que se entregue el análisis que se hizo. Ellas colaboraron en el proceso”.

El presidente @lopezobrador_ dio a conocer la noticia durante #LaMañanera.



"Me acaban de pasar la información", afirmó.https://t.co/pRalo4BrQb pic.twitter.com/mPjzbuZTra — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 23, 2023

AMLO habla sobre la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del PRI en el Senado

Sobre la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del PRI en el Senado, AMLO aseguró que su gobierno no tuvo nada que ver: “Lo de Osorio Chong es una situación de un partido. (...) No tenemos nosotros nada que ver sinceramente, no nos metemos. No hacemos ese tipo de relaciones... no establecemos relaciones de complicidad con nadie”.