AMLO aseguró que la Reforma Eléctrica no afectará al T-MEC

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que la Reforma Eléctrica que envió al Congreso de la Unión vaya en contra del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

“La reforma eléctrica no contraviene el Tratado, al contrario es para que México tenga todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz, porque esto además no es nuevo, no es que apenas empiece el proceso de privatización, lo comenzaron desde hace 30 años”, explicó López Obrador.

Te recomendamos: Posturas encontradas en el Senado ante la Reforma Eléctrica

Aseguró que el tratado comercial entre los tres países no impide que México busque evitar la corrupción y proteger a los usuarios de los abusos de las empresas.

Con esta reforma se busca corregir todas las acciones que se hicieron en contra de los mexicanos en sexenios pasados y que solo beneficiaron a unos pocos, señaló AMLO.

López Obrador confió en que el Poder Legislativo convoque a foros abiertos para analizar la Reforma Eléctrica que crea una “súper Comisión Federal de Electricidad” y da al Estado el negocio del litio.

“Ojalá en el poder legislativo se convoque a foros, que participen empresarios, comerciantes, los expertos, académicos, periodistas, los ciudadanos, todos, que se dé información” pidió López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que el Poder Legislativo convoque a foros abiertos para analizar la Reforma Eléctrica que crea una “súper Comisión Federal de Electricidad” y da al Estado el negocio del #litio pic.twitter.com/fI5Dg2NCeW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2021

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente reiteró que es importante y fundamental informar sobre los alcances que tiene la reforma eléctrica y lo sobre el “material codiciado” que es el litio señaló que su gobierno tiene la obligación de proteger dicho recurso, ya que es de la nación y no dejarlo en manos de corporaciones.