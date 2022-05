Hay pasiones que se desbordan: AMLO sobre audios de Alejandro Moreno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no emitirá opiniones sobre los audios que filtró la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito”.

En la mañanera de hoy 26 de mayo, durante la rueda de prensa, AMLO explicó que debido a las elecciones 2022 , no opinaría sobre los audios de Alejandro Moreno.

2022, año de mayor inversión extranjera en la historia de México. Conferencia presidente AMLO

“Pues lo mejor es no meternos en estos casos. Además, estamos, en efecto, en víspera de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente”.

El Presidente dijo que no responderá a ningún cuestionamiento, aunque dijo confiar en los ciudadanos y que no se dejarán manipular.

“Entonces, no responder nosotros a este tipo de cuestionamientos, no meternos, y sí tenerle confianza a la gente de que los ciudadanos saben qué es cierto, qué no es, ya la gente está muy mal consciente, muy avispada, no se dejan manipular”, explicó AMLO.

Sin embargo, no descartó emitir su opinión una vez que concluyan las elecciones 2022 y aseguró que se garantizará la libertad de expresión y descartó persecución en contra de sus adversarios.

“Entonces, esperar a que pasen las elecciones. Sólo decir que nosotros no perseguimos a nadie, garantizamos la libertad de expresión. Sí tenemos adversarios, pero no enemigos, y tenemos adversarios que pensamos vencer en buena lid, no estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos, y tenemos que ganar con argumentos, con la razón”.

Filtran audio de Alejandro Moreno, líder del PRI

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, publicó en redes sociales otro de los audios filtrados en contra de Alejandro Moreno , líder nacional del PRI, en el que asegura que a los periodistas no se les mata a balazos, sino de hambre.

Este audio es el tercero que la gobernadora de Campeche publica en redes sociales en contra del ahora ex gobernador de Campeche.

Qué terrible y doloroso, esta frase no se olvida: "A los periodistas no hay que matarlos a balazos (...); hay que matarlos de hambre".



Grábenselo, compañeros periodistas, para que se den cuenta del verdadero valor que tienen para él. pic.twitter.com/Vc4wuTMp6L — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 25, 2022

Sansores anunció que presentaría ante el INE una denuncia en contra de Alejandro Moreno por los audios en su contra presuntamente por rebasar el tope de campaña.

Por su parte, el INE informó que abrió una investigación , luego de que el partido de Morena presentó una denuncia en contra del presidente nacional del PRI por los audios filtrados.