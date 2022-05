INE investigará audios filtrados de Alejandro Moreno, líder del PRI

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que investigará los audios que filtró la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, conocido como “Alito”.

A través de redes sociales, el INE informó que la Unidad Técnica de Fiscalización recibió una denuncia formal por parte de Morena sobre los audios filtrados de Alejandro Moreno y que actuará con imparcialidad y en caso de encontrar irregularidades, tomará medidas.

El INE recibió una denuncia formal respecto al caso de los audios del Presidente del PRI, Alejandro Moreno, presentada por Morena. El INE desplegará sus capacidades de investigación con absoluta imparcialidad y, si hay alguna conducta indebida, tomará las medidas conducentes. — @INEMexico (@INEMexico) May 21, 2022

“El INE desplegará sus capacidades de investigación con absoluta imparcialidad y, si hay alguna conducta indebida, tomará las medidas conducentes.

Hasta el momento ni el líder del PRI ni la cadena de cines se pronunciaron al respecto sobre los audios que los involucran.

Sansores filtra presuntos audios de Alejandro Moreno

La gobernadora de Campeche filtró unos audios de una conversación de Alejandro Moreno en el que afirma que una cadena de cines dio presuntamente 25 millones de pesos al PRI para financiar campañas electorales.

Sansores publicó el 11 y 17 de mayo dos audios en el que presuntamente Alejandro Moreno reclama a proveedores y pidió dinero.

¡Qué respeto puede despertar alguien que no respeta a nadie!



Ahora se dicen perseguidos políticos, pero la realidad es que le robaron todo al pueblo campechano y hasta les quedaron a deber a proveedores. pic.twitter.com/OqENLMjK6C — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 11, 2022

“Tú pide y que nos surtan antes, bajales cosas para Campeche... Tú le compras a un proveedor, a mí no me interesa otra cosa más que Campeche. Entonces todo proveedor que le compraste durante dos años y ocho meses, dos años que llevamos acá lo menos que le puedes decir es: oye, regálame 100 mil gorras, pónmelas en Campeche. Y debiste haberlo hecho hace seis meses. No ahorita. Y lo debiste de haber hecho hace seis meses. No ahorita. Entonces, háblale a los proveedores, güey. Y llévale esa madre. Eso es lo que tienen que hacer”, dice el líder del PRI presuntamente a un colaborador

Layda Sansores arremetió contra Alejandro Moreno por decirse perseguido político y lo acusó de robar al pueblo de Campeche “hasta les quedaron a deber a proveedores”.

“¡Qué respeto puede despertar alguien que no respeta a nadie!”, dijo la gobernadora en Campeche.