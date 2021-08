AMLO califica como trascendente la Consulta Popular

Puerto Vallarta, Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como trascendente la Consulta Popular que se llevo a cabo ayer, para enjuiciar a sus antecesores, y aseguró que el 97 por ciento de los participantes votaron por el sí. Reconoció que la pregunta de la consulta fue difícil de entender, sin embargó hubo una participación de más de 6 millones de personas.

Te recomendamos: En consulta popular participa el 7% de mexicanos: conteo rápido

Se dijo contento por los resultados, pues destacó que “nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente”.

Aseguró que la Consulta Popular fue algo trascendente y felicitó a quienes participaron.

“Yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana, que es la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país”, expresó AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ felicitó a los ciudadanos que participaron en la #ConsultaPopular que se llevo a cabo ayer pic.twitter.com/e38Ji4omCj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 2, 2021

En conferencia mañanera desde Jalisco, el presidente mencionó que la democracia nunca fracasa, como han dicho los que “no son partidarios de la democracia”. Y lanzó un llamado a quienes no lo hicieron a no dejar pasar la oportunidad de participar, ya que aseguró la democracia no se agota en elecciones para renovar a presidentes y gobernadores.

AMLO prevé que en revocación de mandato habrá más participación ciudadana

AMLO aseguró que en la consulta sobre revocación de mandato que se llevará a cabo en marzo de 2022 habrá más participación ciudadana, “van a participar muchos más ciudadanos” que los registrados ayer en la consulta sobre actores políticos del pasado, “es un buen inicio porque en marzo del año próximo, dentro de ocho meses, viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos porque se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe el presidente o que renuncie, apuntó López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió que en la consulta de #revocación de #mandato agendada en marzo de 2022 aumente la participación ciudadana pic.twitter.com/28cZzZRdlr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 2, 2021

El presidente López Obrador rechazó que la Consulta Popular que en espíritu buscaba enjuiciar a sus antecesores inmediatos fuera un fracaso.

“Noo, ya lo dije, la democracia no fracasa, es el mejor sistema de gobierno (...) México va ir consolidando más su sistema democrático para que se quede en el basurero de la historia el fraude electoral”, enfatizó López Obrador.