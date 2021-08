CNTE libera el paso de la camioneta de AMLO en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no se someterá al chantaje de nadie, por lo que permanecerá en su camioneta por tiempo indefinido; sin embargo, minutos después maestros de la sección siete de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liberaron el paso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El bloque de los maestros de la CNTE al presidente AMLO se prolongó por más de dos horas y finalmente el jefe del Ejecutivo logró entrar a la VII base militar de Tuxtla Gutiérrez.

Poco antes de las seis de la mañana un grupo de maestros de la CNTE impidió el paso de la camioneta en la que AMLO ingresaría al cuartel militar VII de Tuxtla Gutiérrez, por lo que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón encabezó la conferencia de prensa junto a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodíguez, y del titular de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

Un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas nos impidieron la entrada, bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir, porque un presidente no puede ser rehén de nadie, hemos atendidos a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo

“Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, le pido a la gente que no se preocupe de nada y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas”, dijo AMLO en su inesperado mensaje desde la camioneta en la que viajaba.

#EnLaMañanera | "El presidente no puede ser rehén de nadie" dice el presidente @lopezobrador_ en un mensaje desde su teléfono y rodeado por los maestros de la camioneta de la #CNTE pic.twitter.com/2kc6n9ysF9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2021

Sección siete de la CNTE amaga con más protestas

La sección siete de la CNTE ya amenazó con realizar más protestas durante los eventos que realizará AMLO en Chiapas.

“En unas horas, AMLO se presentará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A inaugurar un cuartel de la guardia nacional, confirmando la militarización del país. Exhortamos a las bases del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas en la Región de los Altos, a las organizaciones y al pueblo en general que se encuentren al alcance, a manifestar la simulación del presidente en las respuestas a las demandas del pueblo”, escribió la CNTE en sus redes sociales.