AMLO condena abuso sexual de diputado de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó el abuso sexual cometido por el diputado Saúl Benjamín Huerta Corona en contra de un menor de edad en un hotel de la Ciudad de México e indicó que el caso no debe quedar impune.

“Yo como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea”, indicó AMLO al ser cuestionado sobre la reacción del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

“Siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción se deja caminar a la impunidad y desde que tome posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia, el que comete un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir. Hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito”, agregó el presidente López Obrador, después de que la reportera le informó que el diputado de Morena se había escudado en el fuero para quedar libre.

Huerta Corona renuncia a la reelección por distrito 11 de Puebla

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona renunció el juves a la candidatura de reelección consecutiva por el distrito 11 de Puebla, luego que fue acusado de abuso sexual por un joven de 15 años.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Huerta Corona le habría dado un “refresco” con sabor extraño al menor de edad antes de hacerle tocamientos inapropiados en un hotel. Después de ser presentado ante el Ministerio Pública, el diputado de Morena fue liberado por tener fuero.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que se proteja al diputado #morenista Saúl Huerta acusado de abuso sexual contra un menor pic.twitter.com/CAg3dTCf7h — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2021

De las cosas personales no puedo opinar: Mier

Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena, dijo que no le pedirían a Huerta Corona solicitar licencia en su cargo para enfrentar las acusaciones en su contra por abuso sexual.

“De las cosas personales no puedo opinar”, señaló ante los medios el líder de Morena. “Ni de él ni de otros integrantes de la Cámara de Diputados. Lo hago por principios y convicción”, añadió.