“Actuaron con prepotencia": AMLO critica manifestación en defensa de la SCJN

Durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dio su opinión acerca de la manifestación del pasado domingo 28 de mayo en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Se actuó de parte de los que marcharon, con prepotencia. Porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la corte, pero no debieron ir a provocar y quitarles las mantas”, dijo.

Arrancó desde el Monumento a la Revolución la marca en defensa de la Suprema Corte de Justicia (@SCJN). Se dirige al zócalo.#LaSCJNNoSeToca pic.twitter.com/2LGtMdXjxt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 28, 2023

Marcha para defender la SCJN tuvo enfrentamientos

En punto de las 10:00 horas se dieron cita en el Monumento a la Revolución cientos de personas para marchar en defensa de la SCJN; sin embargo, alrededor del medio día, parte del contingente caminó hacia la puerta de la sede, donde también se encontraba otro plantón en contra de los ministros y se dio una confrontación.

Al grito de “¡Norma Piña, no estás sola!”, cientos de asistentes vestidos de blanco quisieron demostrar su apoyo a la SCJN, la cual ha sido constantemente atacada por parte del presidente AMLO.

Alrededor de las 12:15 horas, la policía custodió la salida de los manifestantes, mientras los defensores de la Suprema Corte celebraron; el plantón se retiró y se pidió que se retiraran las mantas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó que asistentes de protesta en defensa del Poder Judicial llegara a la #SCJN y se enfrentarán con quienes mantenían un plantón en contra de la presidenta Norma Piña. pic.twitter.com/NXdR6zN8h9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 29, 2023

Cabe destacar que el presidente AMLO se ha lanzado en diversas ocasiones contra la SCJN a causa de las decisiones, siendo una de las principales el rechazo al decreto del presidente para que las obras públicas de su administración sean consideradas como de seguridad nacional.

En ese sentido, el presidente expresó el pasado 19 de mayo: “No significa que no se va a informar, pero engañaron, pero como hay mucha gente que tiene ganas de que les digan mentiras acerca de nosotros, aunque sean mentiras: tú miénteme si se trata de Andrés Manuel, o de AMLO, o del Peje, creo todo lo que me digas”.

La SCJN anuló el decreto de seguridad nacional sobre obras públicas con el argumento de que alteraba los supuestos de excepción para la reserva de la información pública, ya que este daba la libertad de permitir no entregar información sobre el desarrollo de las mismas.