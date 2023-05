Realizan marcha en defensa de la Suprema Corte en CDMX

Este 28 de mayo, en punto de las 10:00 horas se dieron cita en el Monumento a la Revolución cientos de personas para la marcha en defensa de la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Encabezada por la organización Chalecos MX, arrancó la movilización: “Ministro valiente, el pueblo te defiende. Ministro valiente, el pueblo te defiende”, fueron algunas de las consignas que se gritaron.

Arrancó desde el Monumento a la Revolución la marca en defensa de la Suprema Corte de Justicia (@SCJN). Se dirige al zócalo.#LaSCJNNoSeToca pic.twitter.com/2LGtMdXjxt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 28, 2023

La movilización pasó junto al Palacio de Bellas Artes, después por la calle de Madero para llegar alrededor de las 11:30 horas al Zócalo capitalino.

“La Corte no se toca, la Corte no se toca, la Corte no se toca”, gritaron los asistentes.

“Debemos tener muy claro que la Constitución rige a este país y los mexicanos vamos a defenderla cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste”, expresó Alejandra Morán, Chalecos México AC.

“¡No nos van a doblar, no nos van a doblar, no nos van a doblar”, se oía en la marcha en apoyo a la Suprema Corte.

“Soy una ciudadana común y corriente no pertenezco a ningún partido político estoy aquí por libre albedrío porque quiero un país libre”, indicó una de las asistentes.

Se enfrentan a las afueras de la sede de la Suprema Corte

Alrededor del mediodía, parte del contingente caminó hacia la puerta de la sede de la Suprema Corte, en donde se encontraba un plantón en contra de los ministros, en donde hubo jaloneos y donde volaron botellas y se hicieron palabras, a los confrontados los dividió una hilera de granaderos.

Alrededor de las 12: 15 horas, la policía custodió la salida de los disidentes, mientras los defensores de la Suprema Corte celebraron. El plantón se retiró y se pidió que se retiraran las mantas.

La policía permitió el paso de dos mujeres para el retiro de los letreros y media horadespués quitaron el último

“Nada más vine por una institución que amo, no soy de ningún partido. Amo a la Suprema Corte”, expresó.

Alrededor de las 13:30 horas con la puerta y la fachada parcialmente limpias concluyó la movilización en defensa de la Suprema Corte a la que acudieron 2 mil asistentes según la Policía capitalina,