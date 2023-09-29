Los 3 consejos de AMLO a EU para frenar la adicción al fentanilo: “Que les den amor”

Durante la conferencia mañanera de AMLO este viernes 29 de septiembre, el presidente respondió a las recientes declaraciones de legisladores republicanos en Estados Unidos, quienes no solo han criticado el accionar de México en el combate contra el fentanilo, sino que ahora también propusieron retirar los fondos de ayuda económica por esta misma razón.

Andrés Manuel López Obrador replicó y además de asegurar que se trata de "politiquería" desde el sector republicano, les dio tres consejos a los mandatarios norteamericanos para que luchen contra la adicción al fentanilo, así como al problema de drogadicción que miles de personas sufren.

¿Cómo evitar la adicción al fentanilo? AMLO responde a Estados Unidos

Según expresó el presidente, desde Estados Unidos deben "atender a sus jóvenes garantizándoles tres cosas", las cuales tienen que ver con el estudio y la educación gratuita, especialmente en la universidad; que abran las opciones de trabajo y que "les den amor", tres rubros que provocarían que dejaran de consumir fentanilo.



Estudio: que la educación sea gratuita en Estados Unidos

Trabajo

Amor

¿Por qué AMLO critica a Estados Unidos en su crisis con el fentanilo?

Estas declaraciones del presidente AMLO van alrededor del las críticas recibidas por legisladores del partido republicano en Estados Unidos, quienes han criticado ferozmente la manera en que actúa el Gobierno de México en su lucha contra el tráfico de fentanilo, pues lo catalogan como un problema que nace desde territorio mexicano.

Con comentarios relacionados con una supuesta intervención militar, ofrecer apoyos financieros en la lucha contra el narcotráfico y ahora sanciones o reducción de apoyos fronterizos, un sector de los funcionarios estadounidenses buscan colocar en la agenda esta postura política.

López Obrador aseguró que las recomendaciones expuestas "es lo que deberían de estar haciendo", en lugar de echar la culpa a México de la crisis con el fentanilo. "Nosotros estamos ayudándolos todos los días por razones humanitarias", afirmó el titular del Ejecutivo Federal, pues aseguró que es una preocupación la gran cantidad de muertos que provoca esta droga.

AMLO asegura que las críticas serán cada vez "más atrevidas"

Ante esta situación, Andrés Manuel afirmó que "no hay que tomar en serio" este tipo de prácticas, las cuales calificó como "tendenciosas y calumniosas", pues adelantó que seguirán con estas declaraciones desde el sector republicano, únicamente con fines políticos.

"Van a seguir con lo mismo y cada vez más atrevidos. Van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo. De risa, son muy ridículos", sentenció.