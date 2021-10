AMLO promete ayuda a damnificados por sismo en Guerrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió ayudar a los damnificados por el sismo de magnitud 7.1 del pasado 7 de septiembre que se registró en Acapulco y que asistieron este domingo a un evento en Guerrero.

Durante una conferencia en el Parque Papagayo, en Guerrero, los habitantes del fraccionamiento Cantaluna dijeron a AMLO que sus casas sufrieron graves afectaciones tras el sismo, sin embargo, aseguraron que no han recibido ningún tipo de ayuda para su reconstrucción.

“Hay un grupo de colonos que fueron afectados sus unidades habitacionales, se fracturaron, se destruyeron sus hogares con el sismo , que también ese es otro asunto que tenemos que cuidar, que se vigile dónde autorizar construcción, que se acabe el mal manejo en todo lo que tiene que ver con el uso del suelo (...) También se autoriza el que se hagan nuevas unidades habitacionales, desarrollos inmobiliarios en donde no hay servicios, no hay drenaje, no hay agua, y no se puede seguir con esa política. En esta colonia Cantaluna me dicen que los departamentos no tienen mucho tiempo, o sea, que son relativamente nuevos”, dijo AMLO.

Reapertura parque Papagayo, desde Acapulco, Guerrero https://t.co/Ja262zC3jq — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 24, 2021

AMLO recomienda plan para atender a damnificados por sismo

El presidente AMLO recomendó al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, que desarrolle un plan de apoyo para los damnificados, quienes perdieron su casa tras el sismo.

“Vamos a ayudar a los afectados, porque ni modo que las familias se queden sin hogar. Estoy pidiendo al arquitecto Román Meyer que ya se haga cargo para atender a los colonos y se les dé una respuesta”.

Además, el presidente mencionó que desde este lunes, autoridades federales acudirán al fraccionamiento Cantaluna para comenzar con la inspección de las casas y proponer soluciones a los damnificados.

El sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Acapulco, Guerrero, dejó afectaciones en el estado, además, el gobernador Héctor Astudillo Flores reportó que en Coyuca murió una persona, luego de que le cayó encima un poste del servicio de energía eléctrica.