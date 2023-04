AMLO asegura que defenderá mañanera tras críticas de los conservadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que aseguró continuará con la “mañanera” el próximo lunes 10 de abril a pesar de que no le guste al bloque de los conservadores, pues todas las personas tienen derecho a estar informados.

“Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder, nos vemos mañana en la mañanera”, aseguró el presidente en sus redes sociales.

Los comentarios se dan luego de que una periodista de la oposición subrayó que la mañanera de AMLO tendría que llegar a su fin, ya que “se crean enemigos a conveniencia”.

“Creo que una solución tendría que ser el fin de ‘la mañanera’. No niego que México tenía brechas preexistentes: sociales, culturales, de raza, de clase, pero (en) ‘la mañanera’ se atizan esos agravios y (se) crean enemigos a conveniencia”, aseguró la periodista.

Seguirán las mañaneras porque todos tenemos derecho a estar informados y también a disentir. pic.twitter.com/VR4gLIBhxi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 9, 2023

Mañanera de AMLO: ¿Qué es y dónde verla?

La mañanera de AMLO comenzó en 2018, cuando el mandatario mexicano asumió el poder, desde ese momento ha establecido un canal para hablar sobre los problemas que aquejan al país, desde los sectores económicos, sociales, políticos y culturales.

En sus más de 400 emisiones el presidente López Obrador ha sido motivo de críticas por los conservadores al considerar innecesarias las mañaneras; sin embargo, estas continúan y actualmente sobrepasan las dos horas de emisión.

Para ver la mañanera de AMLO se puede sintonizar a través de la página oficial de YouTube “Andrés Manuel López Obrador”, de lunes a viernes; en la mayoría de las ocasiones el presidente las presenta en el Salón de Tesorería en Palacio Nacional, aunque también se ha presentado en otros estados.

Mañanera de AMLO se ausentó en Jueves y Viernes Santo

El pasado martes 4 de abril, el presidente de México anunció que el Jueves y Viernes Santo no habría mañanera, esto a pesar de que no son días de descanso obligatorio (según la Ley Federal del Trabajo), tras el anuncio aprovechó para invitar a todos los que siguen la conferencia matutina a realizar otros planes como visitar a sus familiares a otros estados.

“Se me hace muy injusto —quizá no sea la palabra, pero sí algo parecido— que no les diga que el jueves y el viernes no va a haber conferencia. Se los aviso, por si tienen ustedes algún plan de ir a ver familiares a sus estados, a otros estados, a otras entidades, que sepan, nada más vamos a estar hasta mañana”, explicó el mandatario el pasado martes a los periodistas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.