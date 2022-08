AMLO vulneró equidad en elecciones de Hidalgo: Tribunal electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), vulneró la neutralidad y equidad en las elecciones de Hidalgo, realizadas el pasado 5 de junio.

A través de un comunicado, el tribunal electoral indicó que por unanimidad, se modificó el fallo del tribunal de Hidalgo, quien determinó que las expresiones de AMLO, en la conferencia del 25 de abril no vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en las elecciones de Hidalgo.

#Boletín | La #SalaSuperior determinó que el presidente de la República vulneró la neutralidad y equidad en el proceso electoral de Hidalgo.



Por el fallo del tribunal local, tanto el PRI como el PAN presentaron una queja contra AMLO por diversas manifestaciones en contra de Carolina Viggiano, entonces candidata de la coalición “Va por Hidalgo”,

Dichos de AMLO implicaron posicionamiento en elecciones

El tribunal electoral consideró que las críticas de AMLO hacia la candidata local implicaron un posicionamiento y por lo tanto tuvieron una impacto e incidencia en la elección de Hidalgo, porque se realizaron en época de campañas.

La Sala Superior del tribunal electoral exhortó a AMLO a que se abstenga de reiterar conductas como la ocurrida con la candidata en las elecciones de Hidalgo y que mantenga una posición neutral durante los próximos comicios.

El pasado 25 de abril, AMLO criticó en la mañanera a la candidata de “Va por Hidalgo”, quien presuntamente eliminaría las pensiones para adultos mayores, en caso de ganar la gubernatura.

“No me extraña lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo, no me extraña, de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera”, declaró AMLO.

La candidata de la oposición respondió en un video a AMLO y negó que buscara eliminar programas sociales como las pensiones de adultos mayores y aseguró que en caso de que ganara las elecciones, tendría en ella una gobernadora para ampliar estos beneficios en la población del estado.