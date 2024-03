AMLO admite que en muerte de estudiante de Ayotzinapa hubo abuso de autoridad

Esta mañana en su conferencia de prensa mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió al caso de la muerte de Rothan Gómez Peralta, estudiante de Ayotzinapa asesinado la semana pasada por policías estatales de Guerrero.

Desde Palacio Nacional admitió que en esta muerte existió abuso de autoridad y que el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se va a castigar a los responsables y enviar mi pésame a los familiares de este joven y no vamos a permitir la impunidad... Fue un abuso de autoridad, no disparó el joven y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación para proteger a los responsables”, dijo el mandatario.

Revelan autopsia de Rothan Gómez

La madre de Yanqui Rothan Gómez, estudiante de Ayotzinapa que fue asesinado por elementos de la Policía de Guerrero, la semana pasada, Lilia Vianey Gómez, reveló el contenido del reporte del médico forense y las causas de su muerte.

Lilia Vianey Gómez, aseguró que de acuerdo con los resultados del estudio del médico forense, su hijo no estaba alcoholizado ni bajo el efecto de ninguna droga en el momento de su muerte.

La mujer explicó que el informe del médico forense desmiente por completo la narrativa que la Policía de Guerrero a tratado de difundir respecto a que los jóvenes estaban intoxicados y que esa habría sido una de las razones para enfrentarse con las autoridades.

La mamá del normalista asesinado, junto con el coordinador del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, el padre José Filiberto Velázquez, dieron una conferencia de prensa para explicar cómo ocurrió la agresión a tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.





Ante la versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guerrero que informó que al interior de la camioneta donde viajaban los estudiantes encontraron cervezas, supuestas tóxicas y una arma, desmintieron esa versión.

“En mi mano tengo el documento para callarles la boca, de los que dicen los videos, que esos muchachos iban drogados, que iban alcoholizados, él (Rothan Gómez) murió por una bala que los estatales les lanzaron, este es el dictamen pericial”, refirió la mamá del joven de 23 años.



El padre Fili, como es conocido en la región, explicó que el dictamen revela que la causa de muerte fue hemorragia externa-interna por traumatismo craneoencefálico severo , con fractura en bóveda craneana y laceración encefálica consecutiva, herida producida por un proyectil. Único disparo por arma de fuego penetrante, saliente del cráneo”.