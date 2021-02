AMLO pide a España liberar al rapero Pablo Hasél

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo estar a favor de que el rapero español Pablo Hasél sea liberado, pues la detención del intérprete, acusado de injurias a la corona, es un ataque a la libertad de expresión.

“Yo quiero que lo saquen de la cárcel. Por injurias al rey, un rapero que hace una composición, una canción que es un cuestionamiento... al tambo. Aquí no”, explicó el mandatario en conferencia en Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina de este jueves, López Obrador recalcó la libertad de expresión y el derecho de réplica como pilares del movimiento de transformación que, según él, su gobierno lleva a cabo.

“Todo mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse y respetamos a todos”, puntualizó.

¿QUIÉN ES PABLO HASÉL?

Pablo Hasél, el rapero y compositor por el que abogó esta mañana el presidente López Obrador, fue acusado de injurias a la corona española y enaltecer al terrorismo.

Su condena surgió luego de una serie de tuits en los que criticó a la monarquía y a las fuerzas de seguridad, lo que generó un debate sobre la libertad de expresión en España.

El cantante fue condenado a nueve meses de prisión y tenía hasta el viernes pasado como plazo para entregarse voluntariamente, por lo que ante su inminente detención, se encerró con una decena de activistas en la Unviersidad de Lérida.

La policía ingresó a la casa de estudios y sin mayores problemas consiguió detener a Hasél para trasladarlo a prisión.

Este caso causó indignación en la izquierda española, presidida por el socialista Pedro Sánchez, quien se comprometió a revisar el código penal para que estos delitos no sean castigados con penas de prisión.

Por su parte, el partido de izquierda radical Podemos adelantó que solicitará un indulto para el rapero, quien ha sido respaldado por celebridades españolas como el director Pedro Almodóvar, el histrión Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat.

Los tuits por los que fue detenido el rapero sucedieron entre el 2014 y el 2016, además de que reconoció la letra del tema ‘Juan Carlos Bobón’, cuya lírica contiene frases como: "¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco, que en juergas y putas se gasta? A la cárcel van los pobres, pero no la infanta Cristina, a mí no me cierra la boca semejante canalla”.

