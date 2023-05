Dina Boluarte, presidenta de Perú, respondió a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por los comentarios que hizo el mandatario tras ser nombrado persona non grata por el Congreso del país andino.

Al finalizar uno de sus eventos oficiales, los periodistas peruanos cuestionaron a Boluarte sobre las declaraciones que hizo el presidente mexicano el pasado 26 de mayo, donde aseguró que era un “timbre de orgullo” y que no tenía interés en mantener relaciones diplomáticas con Perú.

Al respecto, la presidenta de Perú indicó que las palabras del tabasqueño fueron de “mucha ignorancia”.

💥 Luego de que esta mañana @lopezobrador_ arremetiera contra el gobierno de Perú que encabeza la presidenta Dina Boluarte señalando que es mucho pueblo para poco gobierno, ella le responde:

“Mucha ignorancia para tanta inteligencia del Pueblo de México” pic.twitter.com/sUAHlkDmmS — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) May 26, 2023

“Respecto de las palabras del señor López, allá en México, pues un poco haciendo retórica a lo que él dice. Yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano”, comentó Boluarte.

¿Qué dijo el presidente AMLO sobre Perú?

Tras darse a conocer que Perú quería nombrar persona non grata a AMLO, el presidente mexicano se pronunció durante la conferencia matutina del martes 26 de mayo, donde dijo que para él “sería un timbre de orgullo” y hasta agradeció el hecho.

“Todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes, no el pueblo”, añadió AMLO en la mañanera.

#EnLaMañanera | Así respondió el presidente @lopezobrador_ después de que fue declarado persona no grata en por el Congreso de #Perú pic.twitter.com/OR5GVbyXkr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

Asimismo indicó que a México no le interesaba sostener relaciones económicas ni comerciales con Perú mientras “no haya normalidad democrática”.

Además, el presidente mexicano insistió en que no dará a Perú la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, tras llamar “usurpadora” a Dina Boluarte y exigir la liberación de Pedro Castillo.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. (…) No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, añadió AMLO.