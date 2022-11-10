AMLO se lanza contra jueza que frenó reforma de Guardia Nacional

Durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió a la jueza que impuso una multa a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), por la reforma que permite que la Guardia Nacional pase a ser controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ahora concediendo amparos para que no actúen, además sin facultades, ¿por qué se protege a estos jueces? Porque de tiempo atrás se crearon partidos, grupos al interior del Poder Judicial, son jueces protegidos por magistrados o ministros. Recurren a la excusa de la autonomía del juez y nos pasan estas cosas”, reclamó AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se lanzó contra la jueza Karla Macías que impuso una multa de 9 mil 622 pesos a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, por incumplir la suspensión definitiva que frena la reforma para que Guardia Nacional pase a la #Sedena pic.twitter.com/tq6SXExxU8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2022

La jueza impuso una multa a la titular de la SSPC de más de 9 mil pesos por no cumplir con la suspensión que frena la reforma sobre la Guardia Nacional.

Previamente, Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad, exhibió a la jueza Karla Macías, del estado de Guanajuato, que suspendió de forma provisional el decreto por el que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.

Mejía acusó a la jueza de excederse en sus facultades y suspender los efectos de una ley, avalada por el Legislativo, que solo puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Detalló que se impugnó ante un Tribunal Colegiado y revocó la suspensión provisional.

Jueza se excede en facultades: Ricardo Mejía

Sin embargo, la jueza dictó una nueva resolución, ahora de forma definitiva, Mejía explicó que de nuevo se impugnó por excederse en su facultades, incluso acusó que esta resolución afectan a la seguridad pública.

“Tenemos confianza en que el Tribunal Colegiado revoque esta nueva suspensión decretada esta juez, son parte de las acciones que generan impunidad”, dijo Mejía.

#EnLaMañanera | Después de que la jueza Karla Macías impuso una multa de 9 mil 622 pesos a la Secretaria de Seguridad, @rosaicela_ por incumplir la suspensión definitiva que frena la reforma para que Guardia Nacional pase a la Sedena, @RicardoMeb

exhibió a este jueza pic.twitter.com/2cxhOZjLQa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2022

Sobre la Guardia Nacional, AMLO volvió a criticar la votación en contra del Congreso de Guanajuato en contra de la Reforma de las Fuerzas Armadas, sino de la resolución de la juez.