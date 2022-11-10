¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 10 de noviembre

Durante el hoy jueves 10 de noviembre en la mañanera de AMLO se dio a conocer el reporte de Cero Impunidad y el salvamento arqueológico que se está haciendo en toda la ruta del Tren Maya; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.



Reporte de Cero Impunidad del 10 de noviembre

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, dio a conocer en la mañanera de AMLO del 3 al 9 de noviembre sumaron 6 mil 123 detenidos, de los cuales se presentaron ante el Ministerio Público 5 mil 975.

También se destacó la detención de varios generadores de violencia, entre los que destacan la de Fernando "N", "El Cuervo", ligado a "El Chueco", quien está acusado de asesinar a dos religiosos en Chihuahua. Además del presunto del presunto feminicida de Jazmín Adriana Zárate Aquino, cantante del grupo musical Titanes.

#EnLaMañanera | Esta mañana se reportó la detención de Edmundo Ángel, presunto feminicida de Jazmín Adriana Zárate Aquino, cantante del grupo musical Titanes y cuyo cuerpo fue localizado en San Lorenzo, Cacaotepec, en Oaxaca pic.twitter.com/c6PVVHNG0E — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2022

Tambié se informó en la mañanera de AMLO la detención de dos implicados en el caso de la Ariadna Fernanda.

También se logró identificar a presunto autor material del asesinato del periodista de Antonio de la Cruz en Tamaulipas, informó Ricardo Mejía. Además de la vinculación a proceso del autor material del crimen contra la periodista Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García en Veracruz.

#EnLaMañanera | A casi 150 días de los homicidios de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la comunidad indígena de Cerocahui, en #Chihuahua suman solo 30 detenidos y el responsable de los hechos José Noriel el Portillo “El Chueco” permanece prófugo de la justicia. pic.twitter.com/NVU6Beda4r — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2022

Exhiben a jueza que multó por reforma de Guardia Nacional

Ricardo Mejía dio a concoer que la jueza Karla Macías impuso una multa de 9 mil 622 pesos a la secretaría de Seguridad, Rosa Icela, por la suspensión definitiva que frena la reforma por la que la Guardia Nacional pasa al control de la Sedena.

#EnLaMañanera | Después de que la jueza Karla Macías impuso una multa de 9 mil 622 pesos a la Secretaria de Seguridad, @rosaicela_ por incumplir la suspensión definitiva que frena la reforma para que Guardia Nacional pase a la Sedena, @RicardoMeb

exhibió a este jueza pic.twitter.com/2cxhOZjLQa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2022

Recuperación de salvamentos en construcción de Tren Maya

Diego Prieto Hernández, director general del INAH, informó en la mañanera de AMLO que durante la construcción del Tren Maya se han recuperado 29 mil inmuebles identificados entre cimientos, caminos antiguos, además de mil 464 bienes muebles, entre los que destacan 549 vasijas en proceso de análisis y mil 13 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos. Además de más de 672 mil fragmentos cerámicos.

AMLO critica seguro médico contratado por el INE

El Presidente López Obrador volvió a opinar sobre el seguro médico contratado por el INE de casi 300 mil pesos y aseguró que es una muestra de los privilegios de los que aún gozan porque se ampararon para evitar que la austeridad los tocara.

"Porque el INE hace eso, porque están amparados y ahí sigue funcionando lo de antes, el que los altos funcionarios tengan atención médica privada", dijo.

AMLO promete cero impunidad en casos de feminicidios

El mandatario espera que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda atraer el caso de Ariadna Fernanda y que informe sobre el caso de Debanhi Escobar y espera que se esclarescan presuntos nexos de responsables en estos crímenes y autoridades locales.

"Cero impunidad, eso es lo peor que puede haber, que no haya división, separación entre presuntos delincuentes y aurotidades, o el que haya protección, que se oculten las cosas, que se quiera proteger a delincuentes".

"Espero que esto ya se aclare, ayer hablabamos de que nos comprometimos, esto tien que ver con la Fiscalía General, pronto tengamos resultados de lo sucedido en Nuevo León, se tiene que aclarar en la alcaldia de Tlalpan, ya se está trabajando", dijo.

AMLO asegura que Gerardo Esquivel cumple requisitos para BID

El Presidente respaldó la candidatura del actual subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ ofreció todo el apoyo de México para que Gerardo Esquivel, ocupe la presidencia del #BID pic.twitter.com/PP40TqMhig — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera del jueves 10 de noviembre de 2022?



El presidente López Obrador habló en conferencia de diversos temas de la vida pública, destacan la Reforma Electoral, casos de feminicidios en CDMX y Nuevo León.