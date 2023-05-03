“Le pido su valiosa intervención": AMLO envía carta a Joe Biden por financiamiento de Estados Unidos a organizaciones civiles

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que le envió una carta a su homólogo Joe Biden para pedir su intervención en el financiamiento de Estados Unidos a organizaciones civiles "opositoras" a su gobierno.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ mandó carta al presidente #Biden por financiamiento de Estados Unidos a organizaciones civiles pic.twitter.com/ZjDgEY9PQz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

¿Qué dice la carta que le envió AMLO a Joe Biden por financiamiento a organizaciones?

Durante la mañanera, AMLO leyó la breve carta que le envió a Joe Biden, la cual dice: "Desde hace un tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se ha dedicado a financiar organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento (...)".

Después dice: "Es más, hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento del Estado. Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención".

AMLO negó entrada de aviones militares de Estados Unidos

En ese sentido, AMLO reveló que hace algunos días negó la entrada de aviones militares de Estados Unidos a territorio mexicano, esto tras una solicitud del Pentágono. Aclaró que las autoridades del país vecino se comunicaron con la Secretaría de la Defensa (Sedena) para pedir permiso para sobrevolar el espacio aéreo mexicano, pues alertaron de un globo espía proveniente de Asia.

“La respuesta fue ¡no! No permitimos la entrada de esas aeronaves y drones a nuestro espacio aéreo”, dijo AMLO.

Cabe recordar que desde días pasados, el presidente López Obrador ha acusado al gobierno de Estados Unidos de financiar a sus opositores y calificó esto como "violatorio hacia la soberanía”.

El pasado martes 2 de mayo, el mandatario se reunió con Elizabeth Sherwood-Randall, a la cual le pidió disculpas este miércoles, pues acordó que no le mandaría la carta a Joe Biden; sin embargo, decidió hacerlo, ya que esta le aseguró que quizás el mandatario estadounidense no estaría enterado de lo que ocurría.