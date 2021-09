AMLO pide investigar actos violentos en manifestación proaborto

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que se debe investigar a las personas que atacaron a policías y civiles durante la manifestación proaborto que se realizó en la Ciudad de México (CDMX) la tarde del martes y pidió ser cautelosos para no convertir mártires.

Debe de hacerse la investigación, pero con cuidado, si no se vuelven mártires y ese es el propósito, la estridencia, el protagonismo en extremo, entonces no darle tanta importancia

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional y al ser cuestionado sobre los hechos de violencia registrados en la manifestación proabroto en la CDMX, AMLO dijo que no se debe demandar un derecho con violencia e insistió en que todas las protestas deben de ser pacíficas.

Creo que es un error el demandar un derecho con el uso de la violencia, creo que todas las protestas deben de ser pacíficas, no a la violencia. Ahora se han venido dando estos actos de violencia, no se presentaban, diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno, por eso hasta desconfió de su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa. ¿Cómo?

AMLO cuestionó que se lleven marros a una manifestación y que se agreda a las policías o civiles.

Qué eso de que es una manifestación y lleven marros y que luego golpeen a mujeres policías o personas inocentes. Todo eso en vez de ayudar a los movimientos o a las causas, las afecta. Por eso me da desconfianza, ya ven que suele pasar que los extremos se juntan, se tocan, los veo muy conservadores estos movimientos, muy conservadores, quizá porque yo tengo otra formación

El presidente López Obrador puso como ejemplo los movimientos encabezados por Ghandi o Martin Lutrher King, quienes usaron la vía de la no violencia para lograr cambios.

“No veo bien el que se use la violencia, no debe de ser esa la vía, hay que protestar y hay que manifestarnos y hay que participar, pero sin violencia, la no violencia es una vía de lucha que funciona



Reciben a policías con aplausos y con petalos de rosas

Tras concluir la manifestación proaborto en la CDMX, un grupo de mujeres policías que intentó contener los actos violentos fue recibido por sus compañeros con flores y aplausos.

El grupo denominado Ateneas está integrado por mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se encargan de controlar la seguridad detrás de escudos en las marchas que realizan grupos feministas en la CDMX.