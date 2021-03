No se perseguirá a nadie por destrozos del #8M: AMLO

El presidente Andrés Mannuel López Obrador (AMLO) pidió no perseguir a las personas que cometieron destrozos durante la marcha del pasado 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer (#8M2021) y reiteró que el castigo para ellos debe ser la condena pública.

En su conferencia de prensa mañanera desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente fue cuestionado sobre lo ocurrido durante las maifestaciones del pasado martes y recomendó no perseguir a nadie por los desmanes ocurrido en el primer cuadro del Centro Histórico.

“Mi opinión es que no se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas. No debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron, la gente no ve bien eso”, porque la gente no ve con buenos ojos la violencia.

Te puede interesar: Murió Isela Vega, actriz y productora de cine, a los 81 años

Señaló que sobre lo ocurrido en la marcha informará la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien es la autoridad correspondiente para ello y pidió que se realice una investigación sobre si se usó gas lacrimógeno en contra de las mujeres manifestantes por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Lo mismo, dijo, en lo que se relaciona con la atención de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que fue la que denunció la violación del protocolo durante la marcha con el uso de gas pimienta contra las mujeres en el Zócalo de la Ciudad de México, durante la protesta.

Tras insistir en que la violencia no se puede combatir con más violencia porque se trata de un “contrasentido” dijo que a él lo han cuestionado sobre si es feminista responde: “soy humanista, porque eso lo engloba todo. No se puede ser humanista si se es machista, si se es explotador, si se es racista, si se es clasista, si no se respeta la naturaleza”, indicó.

Aseguró que lleva años recogiendo los sentimientos de hombres y mujeres, a lo largo y ancho del país porque “estamos luchando en favor de las mujeres” y destacó que los programas sociales benefician más al sexo femenino. “No tenemos ningún problema de conciencia”, en ese sentido.

Aprovechó para destacar de nueva cuenta la participación de mujeres en su gabinete de trabajo, lo cual no pasa en España, ni en Rusia, ni en China.

Consideró que México es de los primeros países en el mundo en donde la mitad de los legisladores son mujeres porque se trata de “una lucha nuestra, nos tocó enfrentar a los que ahora nos cuestionan en la participación de candidatas”.

Aprovechó este momento para expresar su pésame por la muerte de la actriz Isela Vega; quien “siempre nos apoyó, una mujer extraordinaria, de avanzada”.

Te puede interesar: La pandemia y su impacto en los matrimonios infantiles