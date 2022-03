Ya se investiga asesinato del periodista Armando Linares: AMLO

Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el asesinato del periodista Armando Linares, director de Monitor Michoacán ocurrido ayer en Zitácuaro y aseguró que el caso ya está siendo investigado.

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario insistió en que mañana se dará a conocer un informe de las investigaciones de cada caso de periodista asesinado en el país y adelantó dos premisas: que no son crímenes de estado y que habrá cero impunidad.

“Lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer, ya estamos haciendo la investigación, se les va a informa, mañana se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a va informar caso por caso de los periodistas asesinados”, reiteró AMLO.

De manera textual indicó: “Nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie, ya no es el tiempo del ‘mátalos en caliente’, primero. Y segundo, cero impunidad, y mañana vamos a profundizar sobre estos temas”, dijo.

El mandatario recordó en su mañanera de este 16 de marzo, recordó que cuando se desató la violencia, con Calderón (Felipe) no había un mecanismo de protección a periodistas; “para que no se rasguen las vestiduras, no lo crearon, tampoco se tipificaba como feminicidio el asesinato de mujeres”.





AMLO dijo que no había planes de búsqueda de desaparecidos y ahora su gobierno está aplicado en proteger a los ciudadanos, a los defensores de derechos humanos y periodistas.

“El Estado no reprime, no asesina y tampoco se permite la impunidad y mañana vamos a informar y mi abrazo a los familiares, amigos de este periodista asesinado”, declaró.

Armando Linares no estaba adherido al programa de protección

El mandatario informó que Armando Linares no aceptó la protección de su gobierno.

“El finado no aceptó la protección. Desde luego eso no justifica nada pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemosque ser muy puntuales”, indicó el titular del Ejecutivo.

Ante la petición de un periodista de que comparta que la violencia contra los periodistas es una situación de emergencia nacional, AMLO dijo que el tema ya se está tratando.

“Insisto, no hay, en ninguno de estos asesinatos, elementos para señalar como responsbales a funcionarios públicos, eso es muy importante, porque si no los del Parlamento Europeo que defienden intereses de empresas corruptas, utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro gobierno, como lo hacen los periodistas mercenarios de México y de otras partes dle mundo”, acusó.

El presidente AMLO pidió a los periodistas que si saben de que algún funcionario está involucrado en estos crímenes lo denuncie y de inmediato se actuará, pero hasta el momento la información que se tiene es que son crímenes que han cometido bandas de delincuentes que “dicho sea de paso son bandas que surgieron en el periodo neoliberal, cuando se apostó a enfentar la violencia con la violencia”.

En ese tiempo, recordó, “era cuando imperaba la corrupciónm esa que callaron como momias los periodistas de régimen anterior”.