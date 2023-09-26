AMLO prepara cumbre con cancilleres para presentar propuesta migratoria a Joe Biden

Tras sostener una reunión en Palacio Nacional, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, indicó que junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los titulares de Gobernación, Sedena y Marina abordaron el tema migratorio.

De acuerdo con el gobernador, durante la reunión acordaron juntarse con 10 cancilleres de 10 países con un alto flujo migrante con la intención de presentarle una propuesta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden para enfrentar el fenómeno que aumentó en los últimos años.

“Se acordó que habría una reunión con cancilleres de los 10 países donde hay mayor flujo de migrantes (...) Esos países donde hay mayor cantidad de migrantes para presentarle al presidente Biden una propuesta que se está trabajando por parte de la Cancillería”.

¿Con qué cancilleres se reunirá AMLO para abordar el tema de los migrantes?

Los cancilleres con los que se reuniría el presidente mexicano, AMLO, en los próximos 15 días serían:



Guatemala

Honduras

Venezuela

Cuba

La urgencia de la reunión se da porque la visita estimada de López Obrador a Washington sería en noviembre, en ese momento le presentarían el proyecto a Joe Biden.

'Esto sería aproximadamente en unos 15 días para que, después, en una próxima visita que tenga el presidente a Estados Unidos, ya se dé a conocer la propuesta', dijo.

Se presume que en la reunión también participó la canciller, Alicia Bárcena, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y otros gobernadores.

Gobierno de Nuevo León apoyó a migrantes en la Central de Autobuses

Personal de la Secretaría de Salud, el DIF estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos establecieron un operativo para brindarle apoyo médico, higiene y albergues a los 500 migrantes que llegaron a la Central de Autobuses de Monterrey.

“La Secretaría de Igualdad e Inclusión refrenda su compromiso de continuar trabajando en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil e instancias de gobierno, organismos nacionales e internacionales para apoyar a las personas migrantes y promover una migración segura, ordenada, regular, responsable y humana”, señala la información oficial.