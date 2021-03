AMLO pide pasar video de ataque con bombas molotov en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se proyectara el video del momento en el que una mujer lanza una bomba molotov al Palacio Nacional durante la marcha del Día Internacional de la Mujer realizada el año pasado y del que resultaron lesionadas varias mujeres.

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario pidió repetir el video, para ponerlo como ejemplo de lo que no quiere que ocurra este año y justificar la instalación de la valla metálica que hoy rodea el Palacio Nacional.

“Quieren la gran nota de la violencia”, aseveró.

Reiteró que se trata de una medida de prevención porque su labor es garantizar la seguridad de todos los que participen en las protestas incluso de personas que como la mujer, lanzó la bomba molotov hace un año.

Te puede interesar: Cierran estación Zócalo y siguen colocando vallas por #8M2021

“Si no ponemos la valla, tendríamos que poner policías, hombres o mujeres y exponer la vida de quienes están protestando y de servidores públicos. Es prevenir, desde luego no hay limitante para manifestarse y nunca vamos a reprimir, jamás usaremos al Ejército ni a la policía para reprimir al pueblo, no somos iguales”, declaró.

Al ser cuestionado sobre qué opina de que las vallas no fueron suficientes para escribir los nombres de todas las mujeres asaesinadas, López Obrador dijo que respeta las expresiones de las mujeres que pintaron el muro metálico y colocaron flores.

“No, pues eso es algo creativo, algo muy digno, que merece mucho respeto, el poner los nombres de las mujeres que han perdido la vida por la violencia, eso es otra cosa”, dijo el jefe del Ejecutivo.

El mandatario se refirió al cateo realizado anoche en un domicilio en Polanco y precisó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México le informó que encontraron un taller donde se fabricaban bombas molotov y hay dos mujeres implicadas.

Previo a las marchas por el #8M2021, López Obrador dijo que se debe realizar una investigación para ver si esas mujeres fueron inducidas y pidió a quienes sepan de preparativos de actos de violencia “persuada” para que no se lleven a cabo “no se puede apagar el fuego por el fuego”.

Insistió en que si no hay violencia, el verdadero movimiento feminista gana, de lo contrario, inhibe a quienes tienen el deseo legítimo de luchar por la igualdad de las mujeres

Te puede interesar: “México feminicida": proyectan consignas en Palacio Nacional por #8M2021