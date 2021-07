AMLO pide no alentar idea de reelección; nos aplicaremos a fondo, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que no intentará la reelección “por principio y por convicción” y pidió no alentar esa posibilidad porque “nada de que hace falta tiempo”, por lo que pidió a su gabinete “aplicarse de fondo” para concluir sus compromisos pendientes.

De gira por Ayutla de los Libres, Guerrero, AMLO dijo a su gabinete que si se aplican a fondo terminan “la obra de transformación” en septiembre del 2024 y será “como dicen los hermanos Yaquis en su juramento: ‘misión cumplida’”.

En ese sentido, el mandatario hizo el siguiente llamado sobre el tema de la reelección:

Tenemos que aplicarnos a fondo, no perder el tiempo. Ya quedamos de que no va a haber reelección, por principio, por convicción. No debemos alentar esa posibilidad, pero como no vamos a buscar la reelección, y queremos sentar las bases de la transformación, de avanzar, inclusive consumar la transformación, no hay más que aplicarnos a fondo”.

AMLO continuará trabajando 16 horas al día

El presidente AMLO también reiteró que seguirá trabajando 16 horas al día para que en septiembre de 2024, cuando termine su sexenio, pueda decir “misión cumplida”.

El mandatario indicó que no son tiempos normales, sino de transformación:

Si fuese en tiempos normales podríamos trabajar ocho horas diarias y descansar sábado y domingo, 40 horas a la semana; llegar a la oficina a las 9:00 o 10:00 de la mañana, después de desayunar tranquilo, leer el periódico, leer “la tabla” (tableta) y estar en la oficina, dictar unos oficios, ir a algunas juntas, ir a comer después, regresar a la oficina dos, tres horas y regresar a la casa, estar en la familia y el domingo con la familia y hasta el lunes de nuevo. No, eso es para otros tiempos, aplicarnos a fondo, son 16 horas diarias, no perder el tiempo”.

Protestan durante llegada de AMLO a Guerrero

Trabajadores de la salud se manifestaron este domingo en el marco de un acto del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guerrero.

El mandatario presidió en la avenida Costera Miguel Alemán el 149 aniversario luctuoso de Benito Juárez.

A la llegada del presidente AMLO decenas de trabajadores de la salud exigieron los contratos definitivos ante la Secretaría de Salud de Guerrero que les prometió cuando inició su gobierno.

Los manifestantes denunciaron que son alrededor de cinco mil trabajadores que no cuentan con prestaciones de ley, por lo que exigieron su basificación y procesos transparentes.





Los trabajadores de la salud acusaron que no cuentan con los insumos necesarios para realizar su trabajo lo cual se recrudeció durante la pandemia de Covid-19 al tener que comprar con su dinero cubrebocas y medicamentos.

Aseguraron que quienes trabajan en la toma de muestras Covid-19 en el Zócalo y asta bandera de Acapulco, no han sido vacunados por no ser considerados personal de alto riesgo, además de que no han recibido su salario por varios meses.

