AMLO reitera que cárteles de la droga son herencia de gobiernos pasados

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que durante su gobierno no se han creado nuevos grupos delictivos, ni cárteles de la droga, dijo que los que existen son herencia de gobiernos pasados.

“El Cártel de Sinaloa no surgió hace dos años y medio, el Cártel Jalisco tampoco. ¿Cómo se llama el de Guanajuato? El de Santa Rosa de Lima… el del Golfo, Tamaulipas. Y así otros porque nuestros adversarios, que son con nosotros muy exigentes, pero eran muy serviles y muy afanositos con los otros gobiernos, y nunca se hablaba de estos temas” explicó el presidente López Obrador.

Aseguró que su gobierno está haciendo un esfuerzo para enfrentar esta herencia de violencia, la cual calificó como muy lamentable por los homicidios que se cometen, sean de ciudadanos inocentes o entre ellos mismos: “Son seres humanos, que nosotros no queremos que nadie pierda la vida, estamos haciendo un esfuerzo pero cambiando la estrategia”.

AMLO atribuye el incremento de homicidios al enfrentamiento entre cárteles

En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador atribuyó el incremento de homicidos dolosos a enfrentamientos que mantienen cárteles de la droga.



“Tiene que ver con los estados con más violencia, aunque hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios y no se enfrentan. Hay un cartel que tiene hegemonía y en Zacatecas son enfrentamientos entre ellos en Guanajuato lo mismo hay tres. No sucede así en Sonora, Sinaloa”.

López Obrador acusó que gobiernos pasados se aliaron con cárteles de la droga para que participaran en fraudes electorales.

“les ayudaban hacer el fraude contra nosotros y se arraigó estamos luchando para que haya una línea divisoria, una frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa la delincuencia” enfatizó el presidente.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó que gobiernos pasados se aliaron con #Cárteles de la droga para que participaran en fraudes #electorales pic.twitter.com/MEu013DvKY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2021

Ayer, durante su informe con motivo del tercer aniversario de su triunfo en las urnas, el presidente López Obrador aseguró que en su gobierno no se han creado más cárteles del crimen organizado, pues estos grupos delictivos fueron heredados de sexenios anteriores, subrayó que hay gobernabilidad y paz en el país, esta mañana dijo que eso les dolió a sus opositores “lo que yo dije ayer y seguramente les dolió, van a tener que ponerse Vitacilina”.