“No nos metemos": AMLO se deslinda de salida de Miguel Ángel Osorio Chong de coordinación de senadores del PRI

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer su opinión tras la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Senado Mexicano.

"No tenemos nada de que ver en eso, no nos metemos, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso tenemos autoridad moral", aseveró AMLO.

Asimismo, recordó de cuando al presidente del tricolor, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, le decían "Amlito". En ese sentido, aseveró que la decisión del tricolor era una situación del partido, por lo que ellos (su gobierno) no tienen nada que ver.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se desmarcó del proceso para que @osoriochong dejara la coordinación de senadores del #PRI pic.twitter.com/lNu3U6SqCQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 23, 2023

Miguel Ángel Osorio Chong deja la coordinación del PRI en el Senado

Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera coordinador de los senadores del PRI en el Senado de la República, renunció a su cargo el pasado miércoles 22 de marzo. La decisión se produjo tras una asamblea extraordinaria convocada un día antes por siete legisladores priistas en la que se trataron “asuntos urgentes e impostergables” para esta bancada.

En ese sentido, Osorio Chong aseguró que la asamblea convocada fue ilegal; sin embargo, no se aferraría a la coordinación después de ese gesto, indicó que desde ahora mantendrá sus funciones como senador independiente, aunque negó que renunciará a su militancia al PRI.

Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI|Gerardo Segura y Maxi Peláez

¿Quién sustituyó a Miguel Osorio Chong tras su destitución?

Durante la noche del mismo miércoles 22 de marzo, el Grupo Parlamentario en la Asamblea General Extraordinaria confirmó a Manuel Añorve Baños como nuevo coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República.

Manuel Añorve Baños, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sustituyó a Miguel Ángel Osorio Chong, después de la asamblea convocada por siete legisladores del PRI.

“Gracias a mis compañeros senadores por la oportunidad y la responsabilidad. Es crucial en estos momentos trabajar en nuestra agenda legislativa y política juntos. Hay mucho por hacer, y puedo asegurarles que como guerrerense honraré mi palabra”, expresó el ahora nuevo coordinador del PRI en el Senado de la República Mexicana.