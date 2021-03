AMLO se vacunará contra Covid-19 la próxima semana

El presidente Andres Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la próxima semana se vacunará contra Covid-19, luego de que sus médicos le recomendaron que lo hiciera.

“Me recomiendan los médicos que me vacune. Me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar, no les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir donde me corresponde y me voy a vacunar”, dijo el presidente López Obrador al anunciar cuántas vacunas contra Covid-19 han llegado a México desde el 24 de diciembre pasado.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional y antes de partir a Tabasco para supervisar los apoyos entregados por las lluvias del año pasado, el jefe del Ejecutivo dijo que ya se realizó un estudio para conocer si cuenta con anticuerpos tras padecer coronavirus.

“Ya me lo hicieron (el estudio), me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo, no hay problema, tengo anticuerpos”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que en las últimas horas se han vacunado 254 mil personas en México y confirmó que la próxima semana se aplicará el biológico anticovid-19 aunque reiteró que su vacunación no será pública pic.twitter.com/FARStMy4G5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2021

De acuerdo con el calendario del Gobierno de la Ciudad de México, al presidente López Obrador se le administraría la dosis de la farmacéutica AstraZeneca, ya que vive en la alcaldía Cuauhtémoc.

AMLO, de 67 años y que sufre de hipertensión, se contagió de Covid-19 en enero y estuvo unas dos semanas confinado en el Palacio Nacional, presentando sólo breves episodios de febrícula y leve dolor de cabeza.

Adversarios magnifican cifra de muertos por Covid-19: AMLO

Cuestionado sobre las cifras de muertes por Covid-19 en México, el presiente López Obardor dijo que sus adversarios magnifican la cifra de 300 mil víctimas solo para perjudicar a su gobierno.

“Nuestros adversarios, que son muy inmorales y son capaces de valerse de todo, hasta del dolor humano, andan siempre zopiloteando, entonces es temporada de zopilotes. Entonces, siempre magnifican todo lo que pueda significar perjudicarnos, porque lo que está en el fondo, no hay que olvidarlo, es de que estamos combatiendo la peste de la corrupción

“Y ellos están inconformes porque son muy corruptos los conservadores, nuestros opositores, mucho mucho muy corruptos. Y no solo son los de la mafia del poder, sino sus achichincles, voceros, intelectuales orgánicos, la prensa que está mostrando el cobre”, acusó.