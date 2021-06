VIDEO: AMLO se aplica segunda dosis de vacuna contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 del laboratorio Astrazeneca, luego de 45 días de haber sido inmunizado con la primera en Palacio Nacional.

Melina Vega, teniente enfermera, fue quien aplicó la vacuna y le explicó el procedimiento, mostró la jeringa y el frasco con el biológico y realizó un breve cuestionario, como lo marca el protocolo establecido para este procedimiento.

“Antes de aplicarla, vamos a realizar algunas preguntas. ¿Presentó usted alguna reacción con su primera dosis?”, le preguntó la teniente enfermera a AMLO antes de aplicar la vacuna de Astrazeneca.

“Casi no, nada prácticamente. El primer día nada, al día siguiente un poquito de irritación, pero nada más”, respondió AMLO a la enfermera.

El presidente López Obrador también recibió indicaciones e información sobre las posibles molestias y reacciones que podrían presentarse con la vacunación, como es dolor de cabeza, malestar general, cansancio, dolor articular, dolor muscular y fiebre.

El jefe del Ejecutivo fue inmunizado en el Salón Tesorería del Palacio Nacional al concluir su conferencia matutina, en la que presentó también el informe semanal “El pulso de la salud”.

Dijo que se vacunó públicamente para demostrar que es seguro y para ser el ejemplo para otros mexicanos.

“Aunque son pocos los contagios no debemos confiarnos”, dijo el mandatario antes de recibir la vacuna y recordar cómo fueron los primeros momentos cuando se contagió de Covid-19.

Recomendó a los mexicanos acudir pronto al médico y realizar la placa de pulmones en un máximo de 72 horas porque “de eso depende iniciar el tratamiento, si pasa más de una semana o diez días es muy difícil contrarrestar la enfermedad, invade”.

AMLO revela tratamiento que tomó contra Covid-19

Antes de aplicarse la segunda dosis, el presidente reveló cuáles fueron los medicamentos que tomó cuando padeció Covi-19.





“Me empecé a sentir mal un sábado en la noche y el domingo por la tarde fui al hospital militar, me hacen la placa y ya tenía manchitas en los pulmones. Me acababan de hacer la prueba en una salí negativo en otra positivo. ¿Qué me ayudó? Que se detectó temprano y ese mismo día empecé a ver cómo me iba a tratar y al día siguiente ya estaba tratándome con el medicamente que funciona, que me gustaría que se diera a conocer, no sólo un medicamento sino varios…”, declaró.

Una reportera le pregunto si fue Remdesivir a lo que respondió: “sí, en mi caso, con otra....” y preguntó al secretario de Salud, Jorge Alcocer el nombre del otro. “Baricitinib”, respondió el funcionario, mientras que se escuchó que otro médico le refirió Dexametasona.

“Fueron dos, a la vena, cinco días”, recordó.

AMLO recibió su primera dosis en abril

López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca el pasado 20 de abril, también en el Palacio Nacional y ante la prensa.

En aquella ocasión fue inmunizado por personal médico del Ejército Nacional en presencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, funcionarios de su gabinete, la prensa y en transmisión por redes sociales.

