AMLO planteará iniciativa si Senado batea reforma de Fuerzas Armadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que en caso de que no se apruebe en el Senado la reforma de las Fuerzas Armadas se presentará otra.

Durante la mañanera del 22 de septiembre, AMLO aseguró que insistirá en el proyecto de profesionalizar a la Guardia Nacional, en referencia a la iniciativa que busca que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta 2028 para tareas de seguridad.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ amagó con volver a presentar la iniciativa para mantener a las Fuerzas Armadas hasta 2028 en caso de que senadores la rechacen pic.twitter.com/Ng7oYz7Ocn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2022

“Y voy a volver a presentarla, mientras yo esté de Presidente como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativas, voy a seguir insistiendo y no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal”.

El Presidente criticó a los legisladores que buscaban votar en contra de la reforma, pues aseguró que no apoyan la estrategia de seguridad que beneficiaría a sus estados, incluso aseguró que en algunos de ellos hay funcionarios que no solucionan el tema de seguridad y permanecen en el cargo.

“El Fiscal de Guanajuato lleva 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha, en Veracruz lo quitaron y la incidencia delictiva bajó”.



AMLO plantea consulta popular a reforma de Fuerzas Armadas

El Presidente contó que cuando se enteró sobre la suspensión para seguir analizando la reforma de las Fuerzas Armadas en el Senado, pidió que se votara de una vez, ya que dijo que insistirá en crear el andamiaje jurídico para consolidar a la Guardia Nacional, incluso consideró que se pudiera someter a una consulta para que la gente opine, ya que aseguró que apoya su estrategia de seguridad.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta a organizar una consulta popular para determinar permanencia de Ejército en las calles pic.twitter.com/ImAef6m0ri — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2022

“Nos conviene que se alargue el proceso, no estaría mal esperar, no la vamos a retirar, esa y otro y que se vote y que no se obtenga”, dijo AMLO en la mañanera del 22 de septiembre.

“Hasta lo podríamos preguntarle a la gente, necesitamos seguir debatiendo, para eso necesitamos seguir debatiendo a favor o en contra, que haya más información y que se le pregunte al pueblo, no estaría mal”, planteó AMLO.