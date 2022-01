Tribunal rechaza analizar amparo de “El Marro”

Un Tribunal federal rechazó analizar un amparo del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, quien acusó aislamiento y malos tratos en el penal de máximo seguridad del Altiplano en el Estado de México.

Tras analizar la demanda, los magistrados concluyeron que según la documentación oficial existente se evidenció que Yépez Ortiz siempre tuvo comunicación con su familia y recibió la visita de sus abogados por lo cual en ningún momento fue segregado.

“De ahí que, a juicio del juez de amparo quedaba evidenciada la inexistencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba idónea tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que lo procedente era sobreseer en el juicio de amparo”, sentenció el Tribunal.

“El Marro” reclamó tratos indignos

Y es que el equipo legal de Yepez Ortiz argumentó ante la justicia federal que su defendido fue sometido a tratos indignos en el penal de máxima seguridad donde se encuentra recluido desde 2020.

“Me tienen aislado del resto de la población, me dejan sin comer, llevo ocho días sin salir al patio, siendo que el resto de los compañeros si van. Los custodios dicen que no puedo estar cerca de nadie más y que me tengo que esperar a que se vayan a sus estancias los demás internos y me quedo sin patio, sin bajar a comedor o me retrasan mis llamadas”, alegó



Fue en julio del año pasado cuando un juez federal le concedió una suspensión de oficio y de plano para que cesarán los supuestos malos tratos y admitió a trámite su amparo sin embargo, después desechó la demanda porque se constató que siempre había estado comunicado.