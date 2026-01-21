Reconstruir el tejido social: Monterrey albergará el Congreso Internacional de las Familias 2026

La Sultana del Norte se convierte en la sede oficial del Congreso Internacional de las Familias 2026, un evento que promete reunir ideas, experiencias y soluciones reales para uno de los temas que más impacto tiene en la vida cotidiana: la familia.

Del 27 de febrero al 1 de marzo , la capital de Nuevo León recibirá a miles de personas de México y del sur de Estados Unidos, convirtiéndose en el punto de encuentro para reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrentan las familias en un contexto social cada vez más complejo.

¿Qué es el Congreso Internacional de las Familias y por qué llega a Monterrey?

El Congreso Internacional de las Familias celebra su cuarta edición con Monterrey como sede, una elección que no es casual.

Nuevo León enfrenta retos importantes en materia de relaciones familiares, cohesión social y estabilidad emocional, lo que se convierte en espacio clave para generar diálogo y propuestas.

Fernando Milanés, presidente nacional del Congreso, explicó que durante estas jornadas se abordará el contexto actual en el que viven las familias, con un enfoque práctico y cercano.

La idea es que los asistentes no solo escuchen conferencias, sino que se lleven a casa herramientas útiles, aprendizajes reales y respuestas aplicables a su vida diaria.

Más de 100 ponentes y 15 mil asistentes: un evento de alto impacto social

Uno de los grandes atractivos del Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026 es su cartel de más de 100 ponentes nacionales e internacionales, expertos en temas como relaciones de pareja, crianza, comunicación, salud emocional, proyectos de vida y resolución de conflictos.

Se espera la asistencia de más de 15 mil personas, lo que convierte al evento en uno de los encuentros familiares más grandes de la región.

Para jóvenes adultos, padres primerizos o parejas en construcción, el Congreso busca ser un espacio de reflexión sin juicios y con soluciones reales.

Reconstruir el tejido social desde la familia

Mauricio Flores, presidente del Congreso, señaló que el tejido social en México y especialmente en Nuevo León necesita apoyo urgente. La apuesta es clara: la transformación social comienza desde la familia.

El Congreso plantea que fortalecer los vínculos familiares puede impactar directamente en problemas como la violencia, la desintegración social y la falta de redes de apoyo, temas que preocupan especialmente a las nuevas generaciones.

Sobre todo porque Monterrey registra el doble del promedio de divorcios en comparación con otras entidades del país, informó Mario Romo, líder nacional de la Red de Familia.

Por ello, este espacio se convierte en una oportunidad para hablar sin tabúes sobre crisis de pareja, falta de comunicación, presión laboral, estrés emocional y expectativas sociales que hoy afectan a todos por igual.