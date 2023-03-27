Anaid buscará que muerte de sus hijos, ahogados en Acapulco, no sea en vano

Hace unas semanas en Azteca Noticias, les presentamos la historia de Anaid, una joven madre que, el pasado 18 de febrero, llevó a sus hijos de 15, 12 y 2 años a Acapulco, Guerrero, para festejar el cumpleaños de Emilio, de 15 años, las vacaciones durarían tan solo 24 horas.

Se hospedaron en un sencillo hotel y al estar en la playa de Punta Diamante y mientras cuidaba a su pequeñita, Emilio y Mariano fueron arrastrados por la corriente cuando jugaban en el mar. Este último fue recatado por turistas que estaban en la zona, pero ya sin vida; sin embargo, a Emilio prácticamente se lo llevó el mar.

"Yo corrí con la bebé, y pues si era mi hijo, no; la desesperación de verlo así, y yo vine, sola, yo con mis hijos hago todo sola", mencionó Anaid en entrevista.

El cuerpo de Emilio fue encontrado a 134 kilómetros de donde desapareció

Por varias semanas Anaid emprendió una búsqueda incesante por mar y tierra. A los 9 días que inició esta búsqueda, autoridades de Guerrero le comentaron que habían encontrado un cuerpo en la zona de Marquelia, a 134 kilómetros de donde desapareció el pequeño.

Anaid esperó y tras algunos estudios periciales le informaron que efectivamente eran los restos de su pequeño Emilio López Nolasco. La madre incineró el cuerpo de su pequeño y lo trasladó al Estado de México (Edomex).

Tras varias semanas de búsqueda, finalmente encontraron los restos de Emilio, el joven desaparecido en la playa de Punta Diamante, en #Acapulco luego de ser arrastrado por el mar. No se dio el milagro en esta ocasión, nueve días después de perderse en el océano, el pequeño fue… pic.twitter.com/mlFUgxVt1g — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 27, 2023

La joven madre asegura que durante los recorridos de búsqueda de su pequeño, no vio a ningún salvavidas. Ahora luchará por su pequeña de 2 años, y no duda en decir que la muerte de Emilio y Mariano, no serán en “vano” pues trabajará en campañas para alertar a bañistas del peligro que representa esa playa y la importancia de que contar con salvavidas en toda la bahía de Acapulco.

El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA), realizamos varios recorridos por Playa Diamante, que en temporada alta es muy concurrida, lamentablemente pudimos constatar que no hay gente de Protección Civil y los pocos salvavidas que hay son privados y se encuentran a varios metros de la playa.